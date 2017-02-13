Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс от эксперта 14.02.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Салават Юлаев на своей площадке принимает команду Ак Барс, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Салават Юлаев и команды Ак Барс.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Салават Юлаев сойдется с командой Ак Барс, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Салават Юлаев и командой Ак Барс, которые сойдутся на ледовой площадке команды Салават Юлаев в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Салават Юлаев. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Ак Барс накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Салават Юлаев сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.

Игра завершиться победой Салават Юлаев — 1, никто не победит в игре — , игра завершиться победой Ак Барс — .

Матч, в котором между собой встретятся команда Салават Юлаев и команда Ак Барс должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Салават Юлаев будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Салават Юлаев и команды Ак Барс должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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