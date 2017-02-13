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Прогнозы и ставки специалистов на матч Витязь Подольск — Куньлунь РС 14.02.17

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Прогнозы на сегодня:
АТП теннис: АТП – Одиночные – Буэнос-Айрес, Аргентина(Квалификация)
до начала:
# Максимо Гонсалез 13.02 21:15 по МСК. Гуидо Андреоцци #
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В аргентинском городе Буэнос-Айрес накануне стартовала стадия квалификации престижнейшего теннисного соревнования ATP тура. Кому достанется одна из четырёх путёвок в основной раунд?
Швейцария футбол: Швейцария – Чаллэндж Лига
до начала:
# Цюрих 13.02 21:45 по МСК. Нёвшатель Ксамакс #
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На что поставить в матче лидеров швейцарского первого дивизиона? Свой выбор мы уже сделали - коэффициент выше 2.0! 
Израиль футбол: Израиль – Премьер Лига
до начала:
# Тиква 13.02 22:00 по МСК. Маккаби #
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Разборки в лидерской группе Чемпионата Израиля. Надежный прогноз уже готов!
АТП теннис: АТП – Одиночные – Мемфис, США
до начала:
# Йошихито Нишиока 13.02 22:30 по МСК. Гильермо Гарсия-Лопез #
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С момента выставления котировок на данный поединок, букмекеры позиционировали Йошихито Нишиоку как фаворита. Узнайте в нашем прогнозе, что мы думаем по этому поводу!
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Эйбар 13.02 22:45 по МСК. Гранада #
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В заключительном поединке 22-го тура чемпионата Испании "Эйбар" на своем поле примет "Гранаду". Лучшая ставка на данный матч уже готова, спешим поделиться ею с Вами!
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Лацио 13.02 22:45 по МСК. Милан #
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Сумеет ли Лацио взять реванш за поражение в первом круге?
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Борнмут 13.02 23:00 по МСК. Ман Сити #
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В первом круге Манчестер Сити разгромил Борнмут на своем поле со счетом 4:0. Чем смогут ответить "вишни" на "Виталити Стэдиум"?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Калгари 14.02 05:00 по МСК. Аризона #
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Калгари еще имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф. Будет ли команда играть в полную мощь? Узнайте в нашем прогнозе!
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# ПСЖ 14.02 22:45 по МСК. Барселона #
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Унаи Эмери прекрасно знает Барселону по Чемпионату Испании, где нынешний наставник ПСЖ возглавлял Севилью. Помогут ли эти знания в 1/8 финала Лиги чемпионов?
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Бенфика 14.02 22:45 по МСК. Боруссия #
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Лига чемпионов возобновляется! 1/8 финала привлекает любителей ставок и профессиональный прогноз на матч в Лиссабоне уже готов 
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Реал Мадрид 15.02 22:45 по МСК. Наполи #
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Для Реала начинается главный этап в защите титула лучшей команды Европы. На "Сантьяго Бернабеу" едет Наполи
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Прогноз от наших экспертов
Прогнозы и ставки специалистов на матч Витязь Подольск — Куньлунь РС 14.02.17

Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда Витязь Подольск будет противостоять команде Куньлунь РС. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды Витязь Подольск и команды Куньлунь РС всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда Витязь Подольск, и команда Куньлунь РС вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Витязь Подольск и командой Куньлунь РС, которые сойдутся на ледовой площадке команды Витязь Подольск в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Витязь Подольск. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Куньлунь РС накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Витязь Подольск сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.

Игру выиграет Витязь Подольск — 1, игру выиграет Куньлунь РС — , в игре нет победителей — .

Матч, в котором между собой встретятся команда Витязь Подольск и команда Куньлунь РС должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Витязь Подольск будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Витязь Подольск и команды Куньлунь РС должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 