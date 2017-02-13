Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Максимо Гонсалез
|13.02 21:15 по МСК.
|Гуидо Андреоцци
В аргентинском городе Буэнос-Айрес накануне стартовала стадия квалификации престижнейшего теннисного соревнования ATP тура. Кому достанется одна из четырёх путёвок в основной раунд?
|Цюрих
|13.02 21:45 по МСК.
|Нёвшатель Ксамакс
На что поставить в матче лидеров швейцарского первого дивизиона? Свой выбор мы уже сделали - коэффициент выше 2.0!
|Тиква
|13.02 22:00 по МСК.
|Маккаби
Разборки в лидерской группе Чемпионата Израиля. Надежный прогноз уже готов!
|Йошихито Нишиока
|13.02 22:30 по МСК.
|Гильермо Гарсия-Лопез
С момента выставления котировок на данный поединок, букмекеры позиционировали Йошихито Нишиоку как фаворита. Узнайте в нашем прогнозе, что мы думаем по этому поводу!
|Эйбар
|13.02 22:45 по МСК.
|Гранада
В заключительном поединке 22-го тура чемпионата Испании "Эйбар" на своем поле примет "Гранаду". Лучшая ставка на данный матч уже готова, спешим поделиться ею с Вами!
|Лацио
|13.02 22:45 по МСК.
|Милан
Сумеет ли Лацио взять реванш за поражение в первом круге?
|Борнмут
|13.02 23:00 по МСК.
|Ман Сити
В первом круге Манчестер Сити разгромил Борнмут на своем поле со счетом 4:0. Чем смогут ответить "вишни" на "Виталити Стэдиум"?
|Калгари
|14.02 05:00 по МСК.
|Аризона
Калгари еще имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф. Будет ли команда играть в полную мощь? Узнайте в нашем прогнозе!
|ПСЖ
|14.02 22:45 по МСК.
|Барселона
Унаи Эмери прекрасно знает Барселону по Чемпионату Испании, где нынешний наставник ПСЖ возглавлял Севилью. Помогут ли эти знания в 1/8 финала Лиги чемпионов?
|Бенфика
|14.02 22:45 по МСК.
|Боруссия
Лига чемпионов возобновляется! 1/8 финала привлекает любителей ставок и профессиональный прогноз на матч в Лиссабоне уже готов
|Реал Мадрид
|15.02 22:45 по МСК.
|Наполи
Для Реала начинается главный этап в защите титула лучшей команды Европы. На "Сантьяго Бернабеу" едет Наполи
Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда Витязь Подольск будет противостоять команде Куньлунь РС. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды Витязь Подольск и команды Куньлунь РС всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда Витязь Подольск, и команда Куньлунь РС вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.
Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!
Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Витязь Подольск и командой Куньлунь РС, которые сойдутся на ледовой площадке команды Витязь Подольск в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Витязь Подольск. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Куньлунь РС накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Витязь Подольск сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.
Игру выиграет Витязь Подольск — 1, игру выиграет Куньлунь РС — , в игре нет победителей — .
Матч, в котором между собой встретятся команда Витязь Подольск и команда Куньлунь РС должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Витязь Подольск будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Витязь Подольск и команды Куньлунь РС должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.
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