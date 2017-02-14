Йокерит — Нефтехимик прогноз специалиста 14.02.17

Современный турнир КХЛ объединяет большое количество команд. Еще недавно в этом турнире блистали только российские хоккейные клубы, финансы которых позволяли им приглашать известных отечественных и иностранных хоккеистов. Однако сегодня в чемпионате принимают участие клубы из Европы и Азии, которые достаточно финансово обеспечены, чтобы пригласит в свои клубы известных хоккеистов, которые могут на равных соперничать с известными российскими хоккейными клубами. Таким образом, сейчас в чемпионате КХЛ довольно жесткая конкуренция, и если раньше более титулованные клубы могли не переживать по поводу попадания в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, то сейчас ситуация изменилась, и каждый клуб играет в полную силу во всех матчах, в противном случае, он может пролететь мимо Кубка Гагарина, а за это руководство, естественно, по головке не погладит. Такое положение дел существенно сказалось на чемпионате КХЛ, причем, сказалось в положительную для любителей хоккея сторону, так как теперь болельщики могут наслаждаться каждым матче любимого вида спорта, так как хоккеисты играют только на победу. Не только смотреть хоккей КХЛ стало интересно, анализировать матчи КХЛ – тоже интересно, так как всегда узнаешь что-то новое и интересное, как наши эксперты, которые предлагают на матч команды Йокерит и команды Нефтехимик интересные прогнозы.

В матче, где между собой сыграют известные клубы КХЛ – команда Йокерит и команда Нефтехимик, эксперты нашего ресурса ожидают напряженную борьбу на протяжении всего матча. Обе команды сейчас вышли на пик формы, о чем свидетельствуют их результаты в чемпионате. Помимо этого, наставники команд заявили, что в очном противостоянии оба клуба будут играть сильнейшими составами, так как результат матча имеет ключевое значение для распределения сил в турнирной таблице. Стоит напомнить, что команда Йокерит и команда Нефтехимик находятся в числе клубов, претендующих на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона. Из этого следует, что командам необходимо показывать качественный хоккей и добиваться побед во всех матчах, в которых они принимают участие. Все это наталкивает наших экспертов на мысль, что сегодня на ледовой площадке команды Йокерит будет очень и очень горячо. Статистика противостояний этих хоккейных клубов говорит о том, что матчи с их участием проходят в бескомпромиссной борьбе, а из этого следует, что сегодняшняя игра вряд ли станет исключением, так как и одной, и другой команде необходимы очки, чтобы как можно более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице регулярного чемпионата. Поэтому, мы полагаем, что болельщики должны остаться довольны сегодняшней игрой, так как оба клуба приложат максимум усилий для победы, следовательно, игра будет зрелищной.

Для экспертов нашего ресурса противостояние команды Йокерит и команды Нефтехимик давно представляло интерес. Обе команды, по мнению экспертов КХЛ, являются одними из команд, которые имеют отличные шансы не только на попадание в плей-офф, но и на победу в Кубке Гагарина. Действительно, оба клуба показывают отличные результаты в нынешнем сезоне, они занимают высокие места в турнирной таблице, а в матчах со своими соперниками отличаются стабильностью. Поэтому нашим экспертам было непросто выбрать фаворита в этом противостоянии. Однако после долгих анализов и раздумий мы пришли к выводу, что наиболее реальной ставкой в этом матче будет ничья. Обе команды настолько хороши в этом сезоне, что практически не имеют равных, поэтому, вряд ли тренеры захотят раскрывать все козыри перед потенциальным соперником по финалу за Кубок Гагарина. Из этого следует, что команды будут затягивать матч, разыгрывая шайбу до верного, поэтому, велика вероятность того, что в основное время матча победитель может быть не определен. Стоит учесть, что подобная ставка у букмекеров оценивается довольно высоким коэффициентов, так что, любители риска могут попробовать свои силы, все остальные могут выбрать другие варианты этой ставки. Общее количество заброшенных шайб в этом матче видится нашим экспертам на меньше, так как мы уже говорили о том, что вряд ли хоккеисты обеих команд будут демонстрировать атакующий хоккей.

Победа в игре достанется Йокерит — 1, победа в игре достанется Нефтехимик — , нет победителей по завершению основного времени — .

Матч, в котором между собой встретятся команда Йокерит и команда Нефтехимик должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Йокерит будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Йокерит и команды Нефтехимик должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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