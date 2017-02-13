СКА — Спартак Москва прогноз и ставки от специалиста 14.02.17

Для экспертов нашего ресурса очень важно, чтобы предложенные ставки на чемпионат КХЛ были не только выигрышными, но и интересными. Сегодня хоккей является популярным видом спорта, за ним пристально наблюдают, а у отдельных команд есть свои преданные болельщики во многих городах, которые с нетерпением ожидают начала матча с участием любимого хоккейного клуба. Многие из болельщиков делают ставки в букмекерских конторах, чтобы, так сказать, пробудить в себе еще больший азарт к просмотру матча с участием любимого клуба. Но, как показывает практика, подобные импульсивные ставки редко приносят прибыль, омрачая послевкусие после просмотра игры. Наши эксперты предлагают только проверенные и качественные прогнозы на матчи чемпионата КХЛ. Сегодня состоится матч, в котором команда СКА примет на своей площадке команду Спартак Москва. Оба клуба в нынешнем сезоне играют хорошо, поэтому наши эксперты ждут здесь интересного противостояния с непредсказуемым исходом. Более подробный прогноз на этот матч можно изучить ниже. Единственное, что пока можно сказать наверняка – матч будет бескомпромиссным, так как очки необходимы и одной, и другой команде. Поэтому, наши эксперты полагают, что с точки зрения зрелищности данный хоккейный матч должен прийтись болельщикам по вкусу. Так что, ждем зрелищного и результативного хоккея в исполнении известных клубов КХЛ.

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда СКА и команда Спартак Москва, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.

Команда СКА и команда Спартак Москва, которые примут участие в предстоящем матче – старые соперники, которые знакомы друг с другом еще с тех времен, когда чемпионата КХЛ не существовало. Сегодня обе команды показывают достойные результаты в чемпионате, демонстрируют яркую игру, и имеют отличные шансы попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Наши экспертов было непросто определить фаворита в матче этих команд, однако, мы смогли справиться с поставленной задачей. Хозяева площадки, несмотря на то, что перед своей публикой всегда стараются показать хороший хоккей – не фавориты сегодняшнего матча. У клуба не будет нескольких серьезных исполнителей, от которых игра команды очень зависима, поэтому, наши эксперты полагают, что сегодня команда СКА будет играть вторым номером, с оглядкой на оборону. А вот хоккеисты команды Спартак Москва будут отдохнувшими, поэтому, несмотря на гостевой для них статус матча, мы полагаем, что именно они фавориты противостояния. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче команды СКА и команды Спартак Москва победят гости. Во время анализа матча, наши эксперты отметили, что букмекеры предлагают завышенный индивидуальный тотал шайб на команду СКА. Напомним, что клуб понес определенные кадровые потери перед этим матчем, так что вряд ли хозяева будут бежать вперед. Поэтому эта ставка выглядит весьма неплохой.

Победа в игре достанется СКА — 1, победа в игре достанется Спартак Москва — , нет победителей по завершению основного времени — .

Игры, в которых в этом сезоне принимают участие хоккеисты команды СКА и хоккеисты команды Спартак Москва – отличное зрелище для болельщиков. В чемпионате КХЛ нынешнего сезона, эти хоккейные коллективы являются одними из наиболее результативных, а матчи с участие этих команд бьют все рекорды результативности. Оба клуба сейчас находятся на пике формы, поэтому выдают отличные матчи, в которых вместе со своими соперниками постоянно атакуют ворота друг друга, нанося большое количество бросков, что приводит к заброшенным шайбам. Естественно, такой хоккей не может не нравиться, так как в этом виде спорта болельщики, в первую очередь, ценят динамику, а уж потом все остальное. Так что, противостояние команды СКА и команды Спартак Москва точно привлечет внимание любителей хоккея. Наши эксперты уже позаботились о том, чтобы составить качественные прогнозы на этот матч, чтобы еще больше заинтересовать болельщиков посмотреть на эту игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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