Барыс — Сибирь (14.02.17) смотреть онлайн трансляцию

14 февраля болельщик займут свои места на трибунах, чтобы поддержать своего фаворита в противостоянии Барыс — Сибирь. Известно, что судья даст старт поединку в 16:30 по Москве. Команды ранее встречались на льду и у каждой на счету по одной победе, правда, гости в прошлый раз смогли обыграть соперника в овертайме, и в этот раз всеми силами будут стараться доказать свое превосходство. Хозяева, в свою очередь, не намеренны проигрывать в родных стенах и разочаровывать своих фанатов. Оба хоккейных клуба имеют одинаковые шансы на успех, но в этой встречи многое будет зависеть от сыгранности команды, выбранной тактики и чистоты игры.

Прямую трансляцию встречи Барыс — Сибирь будут вести каналы КХЛ и НТВ+, всем у кого нет телевизора, не стоит расстраиваться, ведь на нашем сайте будут доступны ссылки на эти трансляции.

Хоккейный клуб Барыс уже не первый год играет в своем Дивизионе, но пока ярких побед и особых достижений не имеет. Поэтому руководство приняло решение сменить тренера. Команда тренировалась под началом нового наставника до начала сезона, и теперь побеждает не только на домашней ледовой арене, но и в гостях. Заметно, что хоккеисты играют на правого нападающего, который и забивает почти все шайбы. Эта тактика пока помогает ХК Барыс выигрывать, но она не особо результативна, ведь в случае травмы главного нападающего, команда вряд ли сможет показать атакующий хоккей и вырвать победу в оппонента. Руководство надеется, что в запасе команды есть и другие тактики игры, и пока их не демонстрируют, чтобы в нужный момент шокировать противника и начать контролировать ситуацию на льду.

Хоккейный клуб Сибирь в этом сезоне уже сделал все от себя зависящее, и надежно закрепился на шестом месте в своей Конференции, ведь от седьмого его отделяют девять очков, так что его уже не смогут потеснить. Но гости еще имеют шанс занять пятое место, для этого им нужно одержать победу в основное время в двух следующих поединках с довольно сильными соперниками. Но в лазарете у ХК Сибирь сейчас нет ни одного игрока, и еще есть время на подготовку к следующей встрече. Радует и тот факт, что все хоккеисты основного состава уже оправились от полученных травм и выйдут на чужую арену отдохнувшими и в хорошей физической форме. Спортсмены одинаково хорошо выступают как дома, так и в гостях, правда поддержка болельщиков помогает выигрывать в родных стенах.

Для всех хоккейных фанатов на нашем канале будет вестись он-лайн трансляция противостояния Барыс — Сибирь