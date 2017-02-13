Автомобилист — Металлург Новокузнецк смотреть онлайн трансляцию 14.02.17

Стало известно, что уже 14.02.2017 ХК Автомобилист постарается обыграть ХК Металлург Новокузнецк. Гостям необходима эта победа, так как они проиграли в прошлой встрече, и теперь должны набирать очки, чтобы улучшить свое положение. Тем более, что они имели немного времени на отдых в отличии от оппонентов. Хозяева за время чемпионата смогли набрать больше очков, но не имели времени на отдых и восстановление, после предыдущего изнурительного поединка. Так что не ясно, будет ли ХК Автомобилист играть основным составом, или зрители смогут увидеть на льду новичка, который все силы потратит на то, чтобы проявить себя и, возможно, принесет победу команде. Все, кто интересуется не только результатом встречи, но и планирует следить за игрой, должны посмотреть матч, что начнется в 17:00 по МСК.

Противостояние двух лидеров чемпионата Автомобилист — Металлург Новокузнецк привлечет много болельщиков к экранам телевизоров, так что транслировать игру будут многие спортивные каналы, в том числе и НТВ +. Ссылка появится перед началом встречи в низу страницы.

ХК Автомобилист после смены руководством тренера, одержал две победы подряд и не собирается останавливаться на достигнутом. Следует отметить, что хозяева смогли обыграть на родной ледовой арене соперников, которые находятся выше в турнирной таблице. Правда, это не сильно им поможет, и вряд ли в этом сезоне они смогут попасть в плей-офф. Новый тренер быстро заработал авторитет в подчиненных, сменил тактику игры и пополнил резерв команды молодыми хоккеистами, но они еще не играли в основном составе, так что пока трудно сказать, поможет ли этот шаг укрепить хоккейный клуб. Основные игроки сейчас в хорошей форме, они не выступали по напряженному графику, да и не выкладывались раньше на полную силу, так что сейчас имеют большой запас энергии и готовы еще неоднократно радовать болельщиков своими победами.

ХК Металлург Новокузнецк довольно молодой коллектив, и только второй год играет в конференции, но уже, благодаря слаженной работе наставника и команды смог занять шестую позицию в рейтинге. На сегодняшний день он отдалился от седьмого места на восемь очков, и это неплохой результат. Гости хорошо выступают как дома, так и на выезде, на чужом люду сыграли шесть матчей, одержали три чистые победы, одну в дополнительное время и одну по буллитам, а также уступили лидеру второй Конференции. Тренер уверен, что в этом сезоне его подопечные смогут попасть в плей-офф, ведь в лазарете команды нет ни одного игрока, а в резерве есть сильные игроки, как защиты, так и нападения, которые в любой момент могут подменить игрока основного состава.

По этой ссылке вам следует пройти, чтобы увидеть противостояние Автомобилист — Металлург Новокузнецк в режиме он-лайн.