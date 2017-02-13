Салават Юлаев — Ак Барс (14.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Поединок Салават Юлаев — Ак Барс назначен на 14-го февраля 2017 года. Хоккеисты и судьи должны выйти на лед в 17:00 по Московскому времени, ведь именно в это время и начнется игра. ХК Салават Юлаев сейчас является последней командой конференции, поэтому не стоит ожидать от него сильной и захватывающей борьбы. Но болельщики и любители хоккея продолжают приходить на матчи, так как руководство ХК немного снизило цены на билеты, и это привлекло зрителей. В свою очередь ХК Ак Барс начал демонстрировать настоящую борьбу на ледовой арене, правда, жалко, что это не произошло раньше, и вряд ли он уже сможет выиграть дивизион. В этой встрече, более сильным соперником можно назвать ХК Салават Юлаев, но победить оппонента будет не просто.

Прямую трансляцию встречи Салават Юлаев — Ак Барс будут вести каналы КХЛ и НТВ+, всем у кого нет телевизора, не стоит расстраиваться, ведь на нашем сайте будут доступны ссылки на эти трансляции.

ХК Салават Юлаев с начала чемпионата прославился как домашний клуб. Ведь он уже провел двенадцать встреч, и в десяти из них одержал победы на домашней ледовой арене, и имеет два поражения, одно во время противостояния сильному сопернику, второе – по буллитам. Правда, хоккеисты не так блестяще выступают на выезде, зачастую, уступая оппонентам. Поэтому команда находиться в средине рейтинга, и никак не может прорваться в лидеры. В составе ХК Салават Юлаев нет известных хоккеистов и явного лидера, зато все спортсмены показывают хорошую сыгранность, уменье подстраховывать друг друга в нужный момент. В резерве команды так же есть неплохие ребята, так что в случае необходимости могут заменить игрока основного состава, и это не ослабит команду. Главное сейчас для тренера хозяев найти способ добавить своим подчиненным уверенности, чтобы они начали побеждать и на чужом льду.

ХК Ак Барс уже сделал все от себя зависящее в этом турнире. От следующей позиции его оделяют пятнадцать очков, а сыграть осталось всего четыре матча, так, что главное не расслабиться и удержаться на уже занятом месте. Гости в сравнении с прошлым сезоном улучшили результат, но по их игре видно, что они способны на большее. Команда на высоком уровне выступает на домашней ледовой арене, но сдает позиции даже более слабым соперникам на выезде, поэтому теряет очки и не может стать лидером и пройти в плей-офф. Так что, сейчас ХК Ак Барс необходимо одержать еще хотя бы две победы, и тогда можно начинать готовиться к следующему сезону.

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