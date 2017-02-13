Югра — Авангард смотреть онлайн трансляцию 14.02.17

Противостояние Югра — Авангард назначено на 14-го февраля 2017 года. У команд уже почти не осталось времени на подготовку, так что они уже должны быть готовы к встрече. Игра должна начаться в 17:00 по МСК. Соперники уже в этом сезоне встречались четыре раза и пока три победы на счету гостей, а только одна у хозяев, да и то по буллитам. ХК Авангард рассчитывает пополнить свой арсенал и этой победой, тем более, что хорошо знает сильные и слабые стороны противника, который в свою очередь поменял тренера, и в этот раз может продемонстрировать неожиданную тактику игры, которая приведет его к долгожданному успеху. Так, что болельщикам стоит занять свои места на трибунах, чтобы насладиться захватывающей и зрелищной борьбой.

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ХК Югра хорошо начал сезон и смог занять четвертое место в конференции, но затем сдал обороты и опустился на шестое. В хозяев еще есть не только время, но и возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Ведь основной состав находиться в хорошей форме, демонстрирует сильную и слаженную борьбу за победу, хоккеисты не расслабляются на протяжении всего поединка, и к тому же не тратят силы на переезды и перелеты, так как играют дома, где болельщики оказывают максимальную поддержку с трибун. Правда, нападающим следует играть более аккуратно, так как через грязную игру, судья часто их отправляет на скамейку штрафников, и тогда основному составу сложнее отбивать атаки противника. Хозяева сейчас находятся в рейтинге выше над своим соперником, но им нельзя расслабляться, так как последний начал сильно набирать и имеет на своем счету две разгромные победы подряд.

ХК Авангард уже сделал все от себя зависящее в этом турнире. От следующей позиции его оделяют пятнадцать очков, а сыграть осталось всего четыре матча, так, что главное не расслабиться и удержаться на уже занятом месте. Гости в сравнении с прошлым сезоном улучшили результат, но по их игре видно, что они способны на большее. Команда на высоком уровне выступает на домашней ледовой арене, но сдает позиции даже более слабым соперникам на выезде, поэтому теряет очки и не может стать лидером и пройти в плей-офф. Так что, сейчас ХК Авангард необходимо одержать еще хотя бы две победы, и тогда можно начинать готовиться к следующему сезону.

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