Северсталь — Торпедо смотреть онлайн трансляцию 14.02.17

Стало известно, что уже 14 февраля ХК Северсталь постарается обыграть ХК Торпедо. Гостям необходима эта победа, так как они проиграли в прошлой встрече, и теперь должны набирать очки, чтобы улучшить свое положение. Тем более, что они имели немного времени на отдых в отличии от оппонентов. Хозяева за время чемпионата смогли набрать больше очков, но не имели времени на отдых и восстановление, после предыдущего изнурительного поединка. Так что не ясно, будет ли ХК Северсталь играть основным составом, или зрители смогут увидеть на льду новичка, который все силы потратит на то, чтобы проявить себя и, возможно, принесет победу команде. Все, кто интересуется не только результатом встречи, но и планирует следить за игрой, должны посмотреть матч, что начнется в 19:00 по МСК.

За несколько минут до начала встречи Северсталь — Торпедо появиться ссылка на прямую трансляцию противостояния спортивными каналами.

ХК Северсталь не первый год играет в Дивизионе, но в этом сезоне после ряда проигрышей опустился на последнее место. Такой расклад не устроил руководство клуба, и оно приняло решение уволить не только тренера, но и всех его помощников. Нового наставника для команды нашли быстро и теперь перед ним стоит довольно не простая задача, ведь нужно оправдать ожидания руководства, а для этого не только заслужить авторитет у команды, но и найти для них ту мотивацию, которая заставит их побеждать. У игроков ХК Северсталь есть хороший потенциал, они могут играть быстро, могут наносить молниеносные атаки по воротам соперника, но защита, явно не на своем месте, ведь зачастую оставляет ворота открытыми для ударов противника. Это будет первая игра команды под началом нового тренера, и после нее станет известно, смогут ли хозяева подняться вверх в Дивизионе, или так и останутся на последнем месте.

ХК Торпедо совершил хороший рывок с начала сезона и сейчас находиться на пятой строчке в турнирной таблице. Гостям сейчас нужно еще немного подтянуться, и они будут иметь неплохие шансы на попадание в плей-офф. Дома и в гостях ХК Торпедо предпочитает играть от нападения, чтобы не только победами, но и красивой игрой радовать болельщиков. На выезде в гостей из семи сыгранных игр было только два поражения, одно по буллитам, а одно в основное время. Тренер команды имеет в запасе две тройки сильных нападающих, и часто меняет их во время игры, это позволяет хоккеистам экономить силы, и непрерывно атаковать соперника, контролируя ситуацию на льду. И если один из нападающих попадет в лазарет, это расстроит наставника, но не ослабит команду.

Онлайн трансляция матча Северсталь — Торпедо будет вестись на этом канале, ссылка внизу.