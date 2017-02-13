Витязь Подольск — Куньлунь РС смотреть онлайн трансляцию 14.02.17

В рамках чемпионата 14.02.2017 пройдет ледовая баталия Витязь Подольск — Куньлунь РС. Болельщики, заранее раскупили билеты на встречу, которая начнется в 19:30 по МСК, ведь играть будут лидеры чемпионата, которые третий год подряд будут бороться за титул чемпиона. Хоккеисты обеих клубов борются за победу до последней секунды времени, в этом сезоне они еще не встречались, но в прошлом по результатам трех матчей лидером стал ХК Витязь Подольск, правда, вторую победу он одержал по буллитам. Так что борьба будет не простой, и соперникам нужно будет сделать невозможное, ведь гости намерены отыграться и, судя по статистике личных встреч, имеют не плохие на это шансы, а хозяева явно не хотят проигрывать на этом этапе чемпионата, да еще на родной ледовой арене.

Спортивный канал Евроспорт будет в режиме он-лайн транслировать противостояние Витязь Подольск — Куньлунь РС. Перед началом игры ссылки на прямую трансляцию появятся на нашем сайте.

ХК Витязь Подольск хорошо начал сезон и смог занять четвертое место в конференции, но затем сдал обороты и опустился на шестое. В хозяев еще есть не только время, но и возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Ведь основной состав находиться в хорошей форме, демонстрирует сильную и слаженную борьбу за победу, хоккеисты не расслабляются на протяжении всего поединка, и к тому же не тратят силы на переезды и перелеты, так как играют дома, где болельщики оказывают максимальную поддержку с трибун. Правда, нападающим следует играть более аккуратно, так как через грязную игру, судья часто их отправляет на скамейку штрафников, и тогда основному составу сложнее отбивать атаки противника. Хозяева сейчас находятся в рейтинге выше над своим соперником, но им нельзя расслабляться, так как последний начал сильно набирать и имеет на своем счету две разгромные победы подряд.

ХК Куньлунь РС на сегодняшний день является лидером своей Конференции. Это первый сезон, когда гости смогли занять лидирующие позиции. Теперь перед командой стоит задача удержать свое место. Для этого нужно победить еще в трех встречах с сильными противниками. Большим плюсом гостей на сегодняшний день являются сильные игроки нападения, которые находятся в резерве и в любой момент готовы выйти на лед и продолжить борьбу на высоком уровне. Правда, с защитой немного сложнее, и если оба игрока основного состава попадут в лазарет, то тренеру будет сложно найти им достойную замену. Сейчас на лед выходит основной состав, который после всех сыгранных встреч, несмотря на усталость, находится в хорошей форме.

Хоккейные фанаты имеют возможность смотреть матч Витязь Подольск — Куньлунь РС в режиме он-лайн ссылка находится под текстом.