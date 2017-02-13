Динамо Минск — Лада (14.02.17) смотреть онлайн трансляцию

14 февраля в 19:30 по Московскому времени трибуны ледовой арены будут переполнены, ведь на лед выйдут два сильных и давних соперника ХК Динамо Минск и Лада. Они еще не имели возможности померяться силами в этом сезоне, но трижды встречались в прошлых чемпионатах и гости имеют в своем арсенале две победы, а хозяева одну. Поэтому ХК Динамо Минск будет стараться выложиться по максимуму, чтобы сравнять счет и заработать такие необходимые очки. Хозяева в этом году показывают лучшую сыгранность, перестали быть командой одного игрока, сменили тактику, и сейчас намеренны, подняться как можно выше в дивизионе, чтобы попасть в КХЛ, а для этого нужно побеждать гостей. ХК Лада преследует такую же цель, как и соперник, вот только основной нападающий в этот раз через полученную травму не сможет выйти на лед.

Прямую трансляцию встречи Динамо Минск — Лада будут вести каналы КХЛ и НТВ+, всем у кого нет телевизора, не стоит расстраиваться, ведь на нашем сайте будут доступны ссылки на эти трансляции.

ХК Динамо Минск молодая команда и впервые играет в Дивизионе. Правда, под началом опытного наставника, чьи команды в прошлом не однократно проходили в плей-офф. Главная задача перед гостями в этом сезоне как можно выше подняться в рейтинге и занять достойное место. Хоккеисты это понимают и уже смогли одержать шесть побед и пока не знали поражений. Но впереди в команды еще много встреч, причем график станет более сложным и времени на отдых практически не будет, и бороться за победу предстоит с более сильными соперниками. Пока ХК Динамо Минск показывает командную игру на льду, ребята довольно быстрые и меткие, правда им еще не хватает опыта, но он добавляется с каждой проведенной игрой. Следует отметить, что хоккеисты играют аккуратно, не нанося намеренно травмы оппонентам.

Смена главного наставника в прошлом году явно пошла на пользу ХК Лада, доказывает этот факт пятое место в своей Конференции. Гости пока не попали в плей-офф, но еще имеют на это неплохие шансы. Хоккеисты с начала сезона задали высокий темп игры и в двенадцати сыгранных игр одержали восемь побед в основное время, две в дополнительное, одну по буллитам и трижды уступили сопернику дважды в овертайме и один раз по буллитам. Главным вопросом, остается то, есть ли еще у игроков силы, чтобы и дальше побеждать. Ведь в команде на сегодняшний день двое игроков основного состава находятся в лазарете, а защитник и два нападающих еще не полностью восстановились после травм, поэтому не могут играть в полную силу.

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