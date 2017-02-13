Динамо Москва — Амур смотреть онлайн (14.02.17) прямую трансляцию матча

14.02.2017 в 19:30 по МСК ХК Динамо Москва выйдет на родную ледовую арену, чтобы померяться силами с лидером чемпионата ХК Амур. Хозяевам, несмотря на то, что играть они будут основным составом, который находиться в отличной форме и неоднократно радовал болельщиков разгромными победами, придется нелегко. Ведь соперник сильно играет не только дома, но и в гостях, отдает предпочтение тактике агрессивных атак, к тому же специально наносит травмы сильнейшим хоккеистам команды оппонента. Болельщики не пожалеют, когда придут на трибуны поддержать своих фаворитов, но вряд ли они смогут увидеть чистую игру.

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Хоккейный клуб Динамо Москва уже не первый год играет в своем Дивизионе, но пока ярких побед и особых достижений не имеет. Поэтому руководство приняло решение сменить тренера. Команда тренировалась под началом нового наставника до начала сезона, и теперь побеждает не только на домашней ледовой арене, но и в гостях. Заметно, что хоккеисты играют на правого нападающего, который и забивает почти все шайбы. Эта тактика пока помогает ХК Динамо Москва выигрывать, но она не особо результативна, ведь в случае травмы главного нападающего, команда вряд ли сможет показать атакующий хоккей и вырвать победу в оппонента. Руководство надеется, что в запасе команды есть и другие тактики игры, и пока их не демонстрируют, чтобы в нужный момент шокировать противника и начать контролировать ситуацию на льду.

ХК Амур довольно молодой коллектив, и только второй год играет в конференции, но уже, благодаря слаженной работе наставника и команды смог занять шестую позицию в рейтинге. На сегодняшний день он отдалился от седьмого места на восемь очков, и это неплохой результат. Гости хорошо выступают как дома, так и на выезде, на чужом люду сыграли шесть матчей, одержали три чистые победы, одну в дополнительное время и одну по буллитам, а также уступили лидеру второй Конференции. Тренер уверен, что в этом сезоне его подопечные смогут попасть в плей-офф, ведь в лазарете команды нет ни одного игрока, а в резерве есть сильные игроки, как защиты, так и нападения, которые в любой момент могут подменить игрока основного состава.

В ближайшие выходные все желающие смогут посмотреть он-лайн трансляцию противостояния Динамо Москва — Амур, на нашем канале.