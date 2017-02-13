Йокерит — Нефтехимик смотреть онлайн (14.02.17) прямую трансляцию матча

14-го февраля 2017 года болельщик займут свои места на трибунах, чтобы поддержать своего фаворита в противостоянии Йокерит — Нефтехимик. Известно, что судья даст старт поединку в 19:30 по Москве. Команды ранее встречались на льду и у каждой на счету по одной победе, правда, гости в прошлый раз смогли обыграть соперника в овертайме, и в этот раз всеми силами будут стараться доказать свое превосходство. Хозяева, в свою очередь, не намеренны проигрывать в родных стенах и разочаровывать своих фанатов. Оба хоккейных клуба имеют одинаковые шансы на успех, но в этой встречи многое будет зависеть от сыгранности команды, выбранной тактики и чистоты игры.

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ХК Йокерит хорошо начал сезон и смог занять четвертое место в конференции, но затем сдал обороты и опустился на шестое. В хозяев еще есть не только время, но и возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Ведь основной состав находиться в хорошей форме, демонстрирует сильную и слаженную борьбу за победу, хоккеисты не расслабляются на протяжении всего поединка, и к тому же не тратят силы на переезды и перелеты, так как играют дома, где болельщики оказывают максимальную поддержку с трибун. Правда, нападающим следует играть более аккуратно, так как через грязную игру, судья часто их отправляет на скамейку штрафников, и тогда основному составу сложнее отбивать атаки противника. Хозяева сейчас находятся в рейтинге выше над своим соперником, но им нельзя расслабляться, так как последний начал сильно набирать и имеет на своем счету две разгромные победы подряд.

ХК Нефтехимик уже сделал все от себя зависящее в этом турнире. От следующей позиции его оделяют пятнадцать очков, а сыграть осталось всего четыре матча, так, что главное не расслабиться и удержаться на уже занятом месте. Гости в сравнении с прошлым сезоном улучшили результат, но по их игре видно, что они способны на большее. Команда на высоком уровне выступает на домашней ледовой арене, но сдает позиции даже более слабым соперникам на выезде, поэтому теряет очки и не может стать лидером и пройти в плей-офф. Так что, сейчас ХК Нефтехимик необходимо одержать еще хотя бы две победы, и тогда можно начинать готовиться к следующему сезону.

В ближайшие выходные все желающие смогут посмотреть он-лайн трансляцию противостояния Йокерит — Нефтехимик, на нашем канале.