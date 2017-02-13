СКА — Спартак Москва смотреть онлайн (14.02.17) прямую трансляцию матча

14-го февраля в 19:30 по МСК ХК СКА выйдет на родную ледовую арену, чтобы померяться силами с лидером чемпионата ХК Спартак Москва. Хозяевам, несмотря на то, что играть они будут основным составом, который находиться в отличной форме и неоднократно радовал болельщиков разгромными победами, придется нелегко. Ведь соперник сильно играет не только дома, но и в гостях, отдает предпочтение тактике агрессивных атак, к тому же специально наносит травмы сильнейшим хоккеистам команды оппонента. Болельщики не пожалеют, когда придут на трибуны поддержать своих фаворитов, но вряд ли они смогут увидеть чистую игру.

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ХК СКА не первый год играет в Дивизионе, но в этом сезоне после ряда проигрышей опустился на последнее место. Такой расклад не устроил руководство клуба, и оно приняло решение уволить не только тренера, но и всех его помощников. Нового наставника для команды нашли быстро и теперь перед ним стоит довольно не простая задача, ведь нужно оправдать ожидания руководства, а для этого не только заслужить авторитет у команды, но и найти для них ту мотивацию, которая заставит их побеждать. У игроков ХК СКА есть хороший потенциал, они могут играть быстро, могут наносить молниеносные атаки по воротам соперника, но защита, явно не на своем месте, ведь зачастую оставляет ворота открытыми для ударов противника. Это будет первая игра команды под началом нового тренера, и после нее станет известно, смогут ли хозяева подняться вверх в Дивизионе, или так и останутся на последнем месте.

ХК Спартак Москва на сегодняшний день является лидером своей Конференции. Это первый сезон, когда гости смогли занять лидирующие позиции. Теперь перед командой стоит задача удержать свое место. Для этого нужно победить еще в трех встречах с сильными противниками. Большим плюсом гостей на сегодняшний день являются сильные игроки нападения, которые находятся в резерве и в любой момент готовы выйти на лед и продолжить борьбу на высоком уровне. Правда, с защитой немного сложнее, и если оба игрока основного состава попадут в лазарет, то тренеру будет сложно найти им достойную замену. Сейчас на лед выходит основной состав, который после всех сыгранных встреч, несмотря на усталость, находится в хорошей форме.

По этой ссылке вам следует пройти, чтобы увидеть противостояние СКА — Спартак Москва в режиме он-лайн.