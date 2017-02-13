ЦСКА — Сочи смотреть онлайн трансляцию 14.02.17

Противостояние ЦСКА — Сочи назначено на 14-го февраля 2017 года. У команд уже почти не осталось времени на подготовку, так что они уже должны быть готовы к встрече. Игра должна начаться в 19:30 по МСК. Соперники уже в этом сезоне встречались четыре раза и пока три победы на счету гостей, а только одна у хозяев, да и то по буллитам. ХК Сочи рассчитывает пополнить свой арсенал и этой победой, тем более, что хорошо знает сильные и слабые стороны противника, который в свою очередь поменял тренера, и в этот раз может продемонстрировать неожиданную тактику игры, которая приведет его к долгожданному успеху. Так, что болельщикам стоит занять свои места на трибунах, чтобы насладиться захватывающей и зрелищной борьбой.

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ХК ЦСКА победой в прошлой игре смог порадовать не только болельщиков и тренера, но и руководство, ведь буквально вырвал победу в довольно сильного оппонента, и заработал столь необходимые для себя очки. Правда, сильнее клуб стал по буллитам, но это не приуменьшает его заслуги. Хозяева теперь намерены заработать еще пару очков, но усложняет ситуацию тот факт, что в следующей встрече на лед выйдет не весь основной состав, так как два нападающих были травмированы и короткий перерыв между играми не позволит им восстановить силы. Два запасных игрока ранее играли в основном составе, но в защите. Поэтому будет интересно посмотреть, как пройдет следующая игра, и кто из членов команды забьет больше всего шайб в ворота соперника.

Хоккейный клуб Сочи в этом сезоне уже сделал все от себя зависящее, и надежно закрепился на шестом месте в своей Конференции, ведь от седьмого его отделяют девять очков, так что его уже не смогут потеснить. Но гости еще имеют шанс занять пятое место, для этого им нужно одержать победу в основное время в двух следующих поединках с довольно сильными соперниками. Но в лазарете у ХК Сочи сейчас нет ни одного игрока, и еще есть время на подготовку к следующей встрече. Радует и тот факт, что все хоккеисты основного состава уже оправились от полученных травм и выйдут на чужую арену отдохнувшими и в хорошей физической форме. Спортсмены одинаково хорошо выступают как дома, так и в гостях, правда поддержка болельщиков помогает выигрывать в родных стенах.

Все кто не смог попасть на ледовую арену, и желают следить за противостояние в режиме реального времени, могут это сделать на нашем канале ЦСКА — Сочи.