Прогноз на матч Ротерхэм — Хаддерсфилд. Рекомендуемые ставки от экспертов 14.02.17

Эксперты нашего ресурса всегда с трепетом относятся к известным футбольным противостояниям. Это, как классика в литературе, сколько раз не читай, а все равно, беря каждый раз в руки одну и ту же книгу, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Так и в противостоянии команды Ротерхэм и команды Хаддерсфилд. Казалось бы, это противостоянию уже очень много лет, и за его историю команды уже сказали и сделали на футбольном поле все. Но нет, приходит время начала матча, и ты открываешь для себя совершенно новый футбол в исполнении игроков команды Ротерхэм и команды Хаддерсфилд. Как обычно, эти футбольные команды борются за высокие места в чемпионате, и опять они идут нога в ногу, поэтому могут определить лучшего только в очном противостоянии. Встречи этих футбольных коллективов, это не только яркие комбинации, совершенно немыслимые удары, обилие голов и эмоции. Это настоящая культура современного футбола. В составе обеих команд выступают известные футболисты, которых знают и любят во всем мире. Поклонники этих команд простираются далеко за пределы той страны, где эти клубы противостоят друг другу. Эти команды любят и ценят, так как они являются законодателями всего необычного и уникального в современном футболе. Поэтому от противостояния этих футбольных клубов болельщики ждут космического уровня игры, той игры, которая не укладывается в два тайма по 45 минут, но все равно оставляет отличное послевкусие.

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Ротерхэм будет противостоять команде Хаддерсфилд – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Ротерхэм и команды Хаддерсфилд будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

Наши эксперты всегда стараются предлагать лучшие прогнозы на футбольные матчи, поэтому мы не смогли пройти мимо игры, в которой встретятся команда Ротерхэм и команда Хаддерсфилд. Забегая наперед, отметим, что в этом матче мы считаем ничью. Те бетторы, которые любят рисковать, могут поставить на ничейный исход в матче, остальные же, могут сыграть этот исход в различных вариациях. Теперь объясним, почему мы так думаем. Команда Ротерхэм и команда Хаддерсфилд имеют практически одинаковое количество очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы, где идет не шуточная борьба. Казалось бы, что может быть лучше, чем обыграть конкурента, набрать очки и подняться в турнирной таблице. Но здесь все не так просто. Для победы одной из команд придется потратить огромное количество сил, а впереди еще много матчей в различных турнирах. Кроме этого, в чемпионате еще даже не сыграна половина матчей, поэтому пока нет необходимости выкладываться по полной в одной единственной игре. Скорее всего, в этом матче футболисты обеих команд сыграют осторожно, заработают по 1 баллу и спокойно продолжат дальше бороться в чемпионате. Исходя из этого, общий тотал голов видится на меньше, так как вряд ли одна из команд будет рисковать, и играть в открытый футбол. А вот нарушений и желтых карточек будет много, так как, скорее всего, игра будет идти через центр, где будет присутствовать тактика мелкого фола с одной и другой стороны.

Победителем матча будет Ротерхэм — 1, ничья в матче — , победителем матча будет Хаддерсфилд — .

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