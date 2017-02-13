Ставки на матч Торонто – Айлендерс, прогноз на НХЛ от 15.02.17

Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Торонто и команды Айлендерс. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Торонто и команда Айлендерс являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.

Популярность чемпионату НХЛ приносит не только высокий профессионализм хоккеистов, но и очень жесткая конкуренция, которая царит в этом чемпионате. Напомним, что со стартом чемпионата все команды находятся в одинаковых условиях и имеют равные шансы на завоевание места в плей-офф. Однако, в зависимости от сыгранности и мастерства хоккеистов, а также от точных тактических схем менеджеров, только самые подготовленные клубы могут попасть в плей-офф. Эксперты НХЛ говорят о том, что команда Торонто и команда Айлендерс, которые сойдутся в очном противостоянии, являются как раз теми командами, у которых есть все необходимое для участия в плей-офф. Пока результаты клубов в нынешнем сезоне подтверждают слова экспертов, но, не будем забывать о том, что сезон в НХЛ достаточно длинный, а команды, фактически, сыграли только его половину, поэтому преждевременные выводы пока делать не стоит. Еще ни одна команда не обеспечила себе место в плей-офф, поэтому в этой игре к победе будут стремиться обе команды, а судя по результатам, которые команда Торонто и команда Айлендерс показывают в очных противостояниях, болельщикам сегодняшний матч должен обязательно прийтись по вкусу. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться весьма насыщенным, поэтому предлагают не только насладиться игрой, но и сделать ставки, подробное описание которых можно найти ниже.

Для экспертов нашего ресурса матч между командой Торонто и командой Айлендерс с самого начала не вызывал сомнений относительно того, кто победит в этой игре. Хозяева площадки сейчас демонстрируют просто сумасшедшую игру в регулярном чемпионате НХЛ, которая приносит им успех в каждом матче. На родной площадке клуб вообще играет великолепно, не оставляя от соперников камня на камне при поддержке родных трибун. Гости что-то в нынешнем чемпионате пока не могут найти свою игру. Команда Айлендерс, несмотря на щедрые похвалы авансом на старте чемпионата, пока не оправдывает надежд. Возможно, это связано с тем, что у гостей довольно много хоккеистов основы находится в лазарете. Да и выездная серия клуба несколько затянулось, поэтому хоккеисты могли устать. В общем, наши эксперты в сегодняшнем матче уверены в победе хозяев площадки, и предлагают делать ставку не только на победу команды Торонто в этом матче, но и на то, что клуб сможет пробить фору, предложенную букмекерами. Относительно количества шайб в этой игре, наши эксперты полагают, что лучше делать ставки на индивидуальный тотал хозяев площадки на больше, так как команда Торонто атакует на протяжении трех периодов, независимо от того, какой счет на табло. Еще можно сыграть индивидуальный тотал штрафных минут команды Айлендерс на больше. Скорее всего, гости будут останавливать быстрые атаки хоккеистов команды Торонто грубыми приемами, за которые будут получать удаления.

Матч выиграет Торонто — 1, матч выиграет Айлендерс — , ничья в матче — .

За баталиями регулярного чемпионата НХЛ всегда интересно наблюдать. Здесь играют известные хоккеисты, которые показывают результативный и зрелищный хоккей, позволяя свои клубам занимать высокие позиции в чемпионате. Оба клуба, которые сыграют между собой в этом матче – одни из основных претендентов на попадание в плей-офф. Это означает, что игра будет динамичной и непредсказуемой. Между собой эти команды встречаются в каждом сезоне и каждый матч абсолютно не похож на предыдущий. От сегодняшнего противостояния болельщики ждут только бескомпромиссной борьбы. Сейчас ситуация в чемпионате довольно напряженная, так как все клубы претендуют на попадание в плей-офф, но времени для решения этих задач остается не так уж и много, вдобавок к этому, во многих клубах тренеры столкнулись с травмами ведущих хоккеистов. Поэтому сейчас для обеих команд появляется отличная возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице, а для этого необходимо побеждать в сегодняшнем матче. Так что, ждем интересного хоккея в этой игре.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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