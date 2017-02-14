Прогнозы и ставки специалистов на матч Тюмень — Динамо СПб 15.02.17

Команда Тюмень и команда Динамо СПб, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.

При прогнозировании футбольных матчей необходимо учитывать целый ряд факторов. Это не только фактор домашнего или выездного матча, травмы, взаимоотношения между командами, важность игры с точки зрения распределения сил в турнирной таблице, но и целый ряд мелких второстепенных факторов, которые могут оказать существенное влияние на ход матча в процессе игры. Но, по мнению наших экспертов, одним из важнейших факторов, который необходимо учитывать при прогнозировании, является судейский фактор. От судьи очень много зависит на футбольном поле. Если судья настоящий профессионал, и непредвзято судит игру, четко разбираясь в каждом моменте, происходящем на футбольном поле, то футболисты не будут устраивать провокации, а будут играть в футбол. В противном случае, одно неверное судейское решение может полностью поломать игру, направив зрелищный матч в русло скандалов, провокации и склок. И это негативно отразится на самой игре, так как футболисты будут провоцировать друг друга и судья. Поэтому, в большинстве чемпионатов негласно принято решение назначать на ответственные матчи арбитров с безупречной репутацией, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, обслуживая футбольные матчи. Такое решение позволяет вздохнуть спокойно и футболистам, и болельщикам, так как первые будут стараться сосредоточиться на игре, а вторые будут наблюдать за действиями футболистов на поле.

Игра, в которой встретятся команда Тюмень и команда Динамо СПб, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Тюмень сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Тюмень победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

В игре победит Тюмень — 1, в игре победит Динамо СПб — , нет победителей в игре — .

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