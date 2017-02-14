Трактор — Металлург Магнитогорск (15.02.17) смотреть онлайн трансляцию

15-го февраля 2017 года в 17:00 по Московскому времени трибуны ледовой арены будут переполнены, ведь на лед выйдут два сильных и давних соперника ХК Трактор и Металлург Магнитогорск. Они еще не имели возможности померяться силами в этом сезоне, но трижды встречались в прошлых чемпионатах и гости имеют в своем арсенале две победы, а хозяева одну. Поэтому ХК Трактор будет стараться выложиться по максимуму, чтобы сравнять счет и заработать такие необходимые очки. Хозяева в этом году показывают лучшую сыгранность, перестали быть командой одного игрока, сменили тактику, и сейчас намеренны, подняться как можно выше в дивизионе, чтобы попасть в КХЛ, а для этого нужно побеждать гостей. ХК Металлург Магнитогорск преследует такую же цель, как и соперник, вот только основной нападающий в этот раз через полученную травму не сможет выйти на лед.

За несколько минут до начала встречи Трактор — Металлург Магнитогорск появиться ссылка на прямую трансляцию противостояния спортивными каналами.

ХК Трактор занимает среднее место в дивизионе. Это хороший домашний клуб, так как на родной ледовой арене было всего одно поражение, да и то по буллитам. Но команда не может прорваться в лидеры, так как довольно плохо играет на выезде, и из трех встреч обязательно проиграет две, даже если встречается с равными или более слабыми оппонентами. Игрокам явно не хватает смелого лидера, который смог бы вселить уверенность и в остальных членов команды. Ведь в гостях Трактор много времени проводит в защите, изредка атакует, и почти не применяет тактики агрессивных атак. Дома же хоккеисты демонстрируют отличную сыгранность, вовремя успевают подстраховывать друг друга, если в этом есть необходимость, и просто засыпают ворота противников шайбами.

ХК Металлург Магнитогорск совершил хороший рывок с начала сезона и сейчас находиться на пятой строчке в турнирной таблице. Гостям сейчас нужно еще немного подтянуться, и они будут иметь неплохие шансы на попадание в плей-офф. Дома и в гостях ХК Металлург Магнитогорск предпочитает играть от нападения, чтобы не только победами, но и красивой игрой радовать болельщиков. На выезде в гостей из семи сыгранных игр было только два поражения, одно по буллитам, а одно в основное время. Тренер команды имеет в запасе две тройки сильных нападающих, и часто меняет их во время игры, это позволяет хоккеистам экономить силы, и непрерывно атаковать соперника, контролируя ситуацию на льду. И если один из нападающих попадет в лазарет, это расстроит наставника, но не ослабит команду.

Для всех хоккейных фанатов на нашем канале будет вестись он-лайн трансляция противостояния Трактор — Металлург Магнитогорск