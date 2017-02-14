Слован Братислава — Медвешчак Загреб смотреть онлайн трансляцию 15.02.17

Поклонники хоккея на днях, а именно 15 февраля в 21:00 по МСК смогут увидеть противостояние Слован Братислава — Медвешчак Загреб. Оба клуба играют в одном дивизионе и с начала чемпионата стали лидерами, они еще не встречались в этом сезоне, но играли в прошлом и победу по буллитам одержали хозяева. Если же посмотреть на статистику личных встреч, то хозяева в этом году обыграли на два клуба больше, нежели их оппоненты. Но гости, намеренны в этот раз обыграть оппонента, и доказать, что они сильнее. Так, что болельщиков ждет напряженная и захватывающая встреча, где соперники будут бороться за победу до последней секунды игры.

За несколько минут до начала встречи Слован Братислава — Медвешчак Загреб появиться ссылка на прямую трансляцию противостояния спортивными каналами.

ХК Слован Братислава в этом сезоне сильно радует не только болельщиков, но и руководство, ведь ребята своей игрой с самого начала заявили, что намеренны стать лучшими в своем Дивизионе. И это им пока удается. Сильные, быстрые нападающие, буквально засыпают шайбами ворота соперников, одерживая разгромные победы. Пока хозяевам удается обыгрывать оппонентов в основное время, а не в овертайме или по буллитам. Защитники также демонстрируют быструю и мощную игру, помогая максимально вратарю защищать ворота и отбивать атаки. Пока, все время на лед выходят игроки основного состава и не понятно, есть ли у тренера в резерве достойная для них замена в случаи травмы, и смогут ли ребята со скамейки запасных быстро сыграться с основными игроками и помогут ли одержать победу.

ХК Медвешчак Загреб еще в прошлом году стал аутсайдером в своем Дивизионе и, судя по тому, как команда выступает в этом, не собирается исправлять ситуацию. Гости сыграли восемь встреч, в шести из них уступили противнику в основное время, и это еще не было игр с лидерами чемпионата. Хоккеисты не только вяло ведут себя на льду, как бы дожидаясь окончания времени, да еще играют грязно, сознательно травмируя игроков оппонента, поэтому много времени проводят на скамейке штрафников. Известно, что команда разругалась с тренером и таким образом требует его сменить. Если старый наставник не сможет урегулировать конфликт с подчиненными, руководству придется искать нового тренера.

По этой ссылке вам следует пройти, чтобы увидеть противостояние Слован Братислава — Медвешчак Загреб в режиме он-лайн.