Реал Мадрид — Наполи (15.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Футбольная баталия Реал Мадрид — Наполи назначена на 15.02.2017, а судья даст старт в 22:45 по Москве. В этом сезоне команды уже играли между собой и тогда футбольный клуб Реал Мадрид сумел одержать победу со счетом 3-2. Ранее были еще личные встречи, где хозяева сумели одержать три победы, но у гостей было больше выигрышных матчей – пять.

Так как ни один российский спортивный канал не будет показывать матч Реал Мадрид — Наполи, то единственным вариантом остается наш сайт, где можно смотреть онлай игру после перехода по специальной ссылке.

Болельщики футбольного клуба Реал Мадрид с нетерпением ожидают данного матча, ведь его игроки проведут под руководством нового наставника. Это первый матч данного тренера, но он уже пообещал фанатам, что подарит им незабываемую победу с несколькими голами. Удастся ли ему воплотить слова в жизнь пока не ясно, ведь Реал Мадрид сейчас находится не в лучшей форме. В последних пяти матчах было три поражения и две ничьи, и именно такой результат привел к отставке прошлого тренера. На воротах нет надежного голкипера, а защитники довольно часто ошибаются и сами создают моменты нападающим соперника. Кроме того, в лазарете находится основной нападающий команды, на счету которого половина забитых клубом голов.

Футбольный клуб Наполи лучше остальных выступает на выезде в дивизионе, ведь несмотря на то, что половина сезона уже позади, у команды до сих пор не было ни одного поражения в гостях. Да, пять поединков завершились вничью, но в остальных матчах гости одержали победы. Сейчас Наполи занимает четвертое место, а до лидера небольшое расстояние в пять очков, так что если поднажать, то вполне реально включиться в борьбу за чемпионский титул. Команда пока не вышла на пик формы, но потенциал есть, а значит, вполне вероятно, что Наполи продолжит свою победную серию, составляющую пока только четыре матча. К счастью, нет и существенных кадровых потерь, ведь в лазарете находится только один нападающий, но он в этом сезоне вообще не выходил на поле.

За четыре часа до начала матча Реал Мадрид — Наполи ниже появятся ссылки, позволяющие смотреть онлайн данную игру.



Ссылка 1

