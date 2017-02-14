НХЛ. Сегодня матч Сан-Хосе — Флорида. Прогнозы и ставки от эксперта 16.02.17

В чемпионате НХЛ команды за регулярный сезон играют регламентированное количество матчей, на основании которых определяются лучшие клубы, которые будут выступать в плей-офф и бороться за право обладать Кубком Стэнли. Напомним, что чем выше клуб займет место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, тем слабее соперник ему достанется в первом раунде плей-офф. Это имеет большое значение, так как лучше начинать путь к главному трофею НХЛ матчем со слабым соперником, чем с тем, кто вполне может не только достойно бороться, но и победить. Поэтому, в регулярном сезоне НХЛ, такие команды, как команда Сан-Хосе и команда Флорида стараются побеждать в каждом матче. Сегодня эти клубы будут встречаться между собой. Игры этих хоккейных клубов всегда полны непредсказуемости. Благодаря тому, что в составах обеих команд выступают известные хоккеисты, они в любой момент игры могут сыграть нестандартно, обескуражив соперника и забросив шайбу. Это стоит учитывать, так как на тренерском мостике у команд находятся опытные менеджеры, которые имеют богатый практический опыт руководства. К очному противостоянию оба клуба подходят в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты команд в регулярном чемпионате. Наши эксперты предполагают, что игра должна получиться интересной, так как, обычно, матчи с участием команды Сан-Хосе и команды Флорида полны непредсказуемости.

Хоккей сегодня имеет огромную популярность среди любителей спортивных ставок. Чаще всего, бетторы выбирают для ставок наиболее интересные чемпионаты, так как полагают, что делая ставки под просмотр интересного матча – убивают двух зайцев: наслаждают отличной игрой в исполнении профессионалов и могут заработать неплохие деньги, в случае, если сделанная ставка окажется выигрышной. Как правило, такие ставки обречены на неудачу, а беттор не получает ни прибыли, ни удовольствия от просмотра хоккейного матча. Наши эксперты берутся это исправить. В самый разгар регулярного сезона НХЛ, мы выбираем наиболее интересные, на наш взгляд, противостояния, и стараемся предложить как можно больше прогнозов, чтобы каждый беттор смог выбрать для себя наиболее интересную ставку. Сегодня мы рассматриваем противостояние команды Сан-Хосе и команды Флорида. Оба клуба сейчас набрали неплохой ход, что дает им возможность находиться в числе претендентов на попадание в плей-офф. Поэтому в этом матче победа важна обеим командам, следовательно, независимо от счета на табло, борьба в этом матче будет длиться с первой и до последней секунды. Судя по результатам очных встреч этих хоккейных клубов, наши эксперты склонны предполагать, что результативный хоккей болельщики смогут увидеть уже с первых минут матча, так как команда Сан-Хосе и команда Флорида играют очень агрессивно в атаке.

Эксперты нашего ресурса и букмекеры имеют одинаковое мнение относительно фаворита в противостоянии команды Сан-Хосе и команды Флорида. Напомним, что обе команды будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Мы полагаем, что фаворитом этого противостояния должна быть команда хозяев площадки. Команда Сан-Хосе в чемпионате НХЛ показывает более стабильные результаты, особенно это касается домашних матчей, где клуб фактически не теряет очков. Стоит отметить, что даже в матчах с более сильными соперниками команда Сан-Хосе всегда старается навязать свой стиль игры. Гости, клуб, который в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов. Судя по тем матчам, которые команда уже успела сыграть в нынешнем сезоне, клуб может победить любого соперника, но и любому сопернику может проиграть. Нестабильность команды связана с тем, что в межсезонье клуб покинули лидера, а адекватной замены им пока не нашли. Есть талантливые молодые хоккеисты, но они еще не способны показывать стабильных результатов. Исходя из этого, нашими фаворитами в противостоянии команды Сан-Хосе и команды Флорида являются хозяева площадки, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Относительно количества заброшенных шайб, то мы полагаем, что в этой игре шайб будет много, так как обе команды играют в атакующий хоккей. Так что, общий тотал заброшенных шайб стоит играть на больше.

Матч выиграет Сан-Хосе — 2, матч выиграет Флорида — 3.87, ничья в матче — 3.4.

Для обеих хоккейных команд, которые сыграют в очном противостоянии, данный матч будет иметь важное значение, так как благодаря победе каждый клуб имеет неплохие шансы укрепить свои позиции в турнирной таблице. Для чемпионата НХЛ характерно, что команды одинаково хорошо играют в родных стенах и на площадке соперника, поэтому, домашняя арена дает лишь условное преимущество. Напомним, что в каждом хоккейном клубе НХЛ выступает достаточно хорошо подготовленных хоккеистов, отлично действующих как командно, так и индивидуально. Поэтому, наши эксперты ожидают упорное противостояние, в котором на первый план должны выйти индивидуальные действия и противостояния хоккеистов. Это добавит матчу зрелищности, а именно за это данный чемпионат и любят болельщики. Команда Сан-Хосе и команда Флорида должны подтверждать статус фаворитов чемпионата, поэтому сегодня мы ждем зрелищного и бескомпромиссного противостояния. А для большей остроты ощущений, можно сделать ставки по прогнозам наших экспертов.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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