Прогноз на матч Ботафого — Олимпия Асунсьон от эксперта 16.02.17

Игра, в которой примут участие команда Ботафого и команда Олимпия Асунсьон обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Ботафого и команды Олимпия Асунсьон вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Ботафого и команды Олимпия Асунсьон, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Олимпия Асунсьон удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Ботафого вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Олимпия Асунсьон раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.

Наши эксперты не согласны с тем, кого букмекеры видят фаворитом в противостоянии команды Ботафого и команды Олимпия Асунсьон. Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на этот матч, они видят фаворитом игры команду Олимпия Асунсьон. Однако наши эксперты полагают, что в этом противостоянии фаворитом должны быть хозяева поля. Команда Ботафого сейчас вышла на пик формы, клуб мощно играет в родных стенах, а форварды команды отмечаются забитыми мячами в каждом матче. Фактор родных трибун тоже будет играть не последнюю роль в этой игре, так как все болельщики будут неистово поддерживать хозяев поля. Да, команда Олимпия Асунсьон тоже выступает довольно мощно в последних матчах, но ее соперниками были команды из второй половины турнирной таблицы, тогда как хозяева поля противостояли клубам из середины турнирной таблицы. Проблем с составами нет ни у одной из команд, а при равной игре наши эксперты отдают предпочтение хозяева поля, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал матча видится на больше, так как в последних матчах оба футбольных клуба продемонстрировали атакующий футбол, а также забили довольно много голов. Личные встречи между этими командами тоже подчеркивают целесообразность этой ставки, так как между собой эти команды обычно играют крупно. Наши эксперты полагают, что матч не будет грубым, так как сейчас командам крайне важно набрать очки, а не выяснять отношения, так что, общий тотал желтых карточек стоит попробовать сыграть на меньше.

В игре выиграет Ботафого — 2, ничья в игре — 3.4, в игре выиграет Олимпия Асунсьон — 3.87.

Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Ботафого и команды Олимпия Асунсьон соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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