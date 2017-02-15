Ставки на матч Автомобилист – Авангард, прогноз на КХЛ от 16.02.17

В игре между командой Автомобилист и командой Авангард эксперты нашего ресурса с трудом приняли решение относительно того, кому они отдадут предпочтение в этом матче. Об хоккейных клуба показывают неоднозначные результаты в последних матчах. Видимо, это связано с тем, что команды в последних матчах захлестнули травмы. По словам наставников команд, травмы серьезно повлияли на команды, так как сейчас они опасаются, что отсутствие основных хоккеистов может существенно сказаться на результатах. Напомним, что оба клуба являются одними из претендентов на попадание в плей-офф. Однако пока только пройдена половина пути в чемпионате, и на попадание в плей-офф претендует множество хоккейных клубов, поэтому командам сейчас важно показывать стабильные результаты, чтобы не потерять место, дающее право выступать в плей-офф. Между собой команды будут встречаться не в первый раз. В каждом сезоне эти команды противостоят друг другу, демонстрируя прекрасный хоккей и неоднозначные результаты. Эксперты нашего ресурса стараются анализировать матчи данных хоккейных клубов, так как сразу определить фаворита этого противостояния очень тяжело. Мы пользуемся различными источниками информации, которые позволяют нам находить интересные предложения в букмекерских конторах, и делать ставки по высоким коэффициентам.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Автомобилист сойдется с командой Авангард, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

В матче, который состоится между командой Автомобилист и командой Авангард фаворитами, по мнению экспертов, являются хозяева площадки. Сейчас в КХЛ чемпионат подходит к своей середине, поэтому силы команд уже более-менее понятны. Помимо этого, глядя на составы и уровень игры, который демонстрируют команды, можно говорить о том, какие именно задачи они будут решать в оставшейся части сезона. Команда Автомобилист показывает великолепный хоккей. Клуб отлично зарекомендовал себя на старте сезона, и продолжает демонстрировать слаженную командную игру. Благодаря этому, команда является одним из лидеров турнирной таблицы, и вполне вероятно, что будет одним из основных претендентов на завоевание Кубка Гагарина. Гости пока в непонятной форме. В команде достаточно известных хоккеистов, однако командной игры клуб не демонстрирует. Из-за этого его результаты в сезоне довольно посредственные, и пока непонятно, сможет ли клуб пробиться в плей-офф. В родных стенах команда Автомобилист демонстрирует агрессивный хоккей. Поэтому, мы полагаем, что хозяевам площадки хватит сил победить соперника, который находится в неоптимальной форме. Неплохой ставкой на этот матч мы считаем ставку на то, что команда Автомобилист перебьет индивидуальный тотал шайб, который предлагают букмекеры. Еще интересной ставкой выглядит индивидуальный тотал штрафных минут гостей на больше, которые в выездных матчах всегда играют довольно грубо.

Победа в игре достанется Автомобилист — 1.95, победа в игре достанется Авангард — 4.1, нет победителей по завершению основного времени — 3.45.

Не всегда матчи регулярного чемпионата КХЛ получаются зрелищными и динамичными. Иногда хоккеисты играют в защитный хоккей, и победитель определяется одним точным попаданием за всю игру. Вообще, чемпионат КХЛ является одним из наименее предсказуемых чемпионатов. Здесь выступают одни из лучших европейских и азиатских хоккейных клубов, в которых играют профессиональные хоккеисты. Все команды – настоящие чемпионы, поэтому выбрать из них наиболее достойные хоккейные клубы, которые сыграют между собой за Кубок Гагарина – довольно непросто. Именно для этого необходим регулярный сезон, по ходу которого клубы, не выдерживающий темп чемпионата, а также клубы, испытывающие определенные проблемы – отсеются, а в плей-офф примут участие действительно лучшие из лучших, которые позволят болельщикам наслаждаться качественным и результативным хоккеем. Наши эксперты полагают, что к таким командам можно вполне отнести команду Автомобилист и команду Авангард, поэтому, любители хоккея могут понаблюдать за противостоянием сильных клубов КХЛ уже сейчас, не дожидаясь, начала плей-офф.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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