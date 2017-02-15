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Северсталь — Спартак Москва: прогноз, ставки букмекера на матч КХЛ 16.02.17

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Прогнозы на сегодня:
United League Баскетбол: United League
до начала:
# Автодор Саратов 15.02 17:00 по МСК. Химки М #
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В этом поединке «Химки» попробуют укрепить положение в чемпионате с помощью гостевой победы над «Автодором». Подопечные Душко Ивановича уже громили саратовцев в текущем сезоне. На своем поле «Химки» победили «Автодор» со счетом 102:70. Сумеет ли клуб из Подмосковья выиграть и на выезде?
Португалия футбол: Португалия – Лига Орангина
до начала:
# Лейкшес 15.02 18:00 по МСК. Фафе #
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"Лейшоэш" в последнее время существенно улучшил свое положение, и сейчас у него есть все шансы покинуть зону вылета. Удастся ли ему обыграть дома "Фафе", который сейчас идет на спасительном 16-м месте в португальской Сегунде? 
Португалия футбол: Португалия – Лига Орангина
до начала:
# Брага Б 15.02 18:00 по МСК. Визела #
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"Брага Б" и "Визела" пока не обезопасили себя от вылета, так что их встреча получится особенно принципиальной. Мы выбрали наиболее оптимальную ставку на этот матч, спешим ею поделиться!
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Реал Мадрид 15.02 22:45 по МСК. Наполи #
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Для Реала начинается главный этап в защите титула лучшей команды Европы. На "Сантьяго Бернабеу" едет Наполи
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Лудогоретс 16.02 21:00 по МСК. Копенгаген #
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Чемпионы Болгарии и Дании встретятся в 1/16 финала Лиги Европы, куда переместились из группового раунда Лиги чемпионов
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Брауншвейг 17.02 20:30 по МСК. Эрцгебирге Ауэ #
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Один из лидеров Второй Бундеслиги не может выиграть четыре тура подряд. Какой результат принесет следующий поединок?
Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Латина 17.02 22:30 по МСК. Новара #
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Есть отличный вариант ставки в итальянской Серии В. Прогноз готов, все факты изложены
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Бастия 17.02 22:45 по МСК. Монако #
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Сумеет ли Монако сохранить отрыв от ПСЖ после сложного выезда на Корсику?
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Прогноз от наших экспертов
Северсталь — Спартак Москва: прогноз, ставки букмекера на матч КХЛ 16.02.17

Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда Северсталь будет противостоять команде Спартак Москва. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды Северсталь и команды Спартак Москва всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда Северсталь, и команда Спартак Москва вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.

В матче, где между собой сыграют известные клубы КХЛ – команда Северсталь и команда Спартак Москва, эксперты нашего ресурса ожидают напряженную борьбу на протяжении всего матча. Обе команды сейчас вышли на пик формы, о чем свидетельствуют их результаты в чемпионате. Помимо этого, наставники команд заявили, что в очном противостоянии оба клуба будут играть сильнейшими составами, так как результат матча имеет ключевое значение для распределения сил в турнирной таблице. Стоит напомнить, что команда Северсталь и команда Спартак Москва находятся в числе клубов, претендующих на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона. Из этого следует, что командам необходимо показывать качественный хоккей и добиваться побед во всех матчах, в которых они принимают участие. Все это наталкивает наших экспертов на мысль, что сегодня на ледовой площадке команды Северсталь будет очень и очень горячо. Статистика противостояний этих хоккейных клубов говорит о том, что матчи с их участием проходят в бескомпромиссной борьбе, а из этого следует, что сегодняшняя игра вряд ли станет исключением, так как и одной, и другой команде необходимы очки, чтобы как можно более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице регулярного чемпионата. Поэтому, мы полагаем, что болельщики должны остаться довольны сегодняшней игрой, так как оба клуба приложат максимум усилий для победы, следовательно, игра будет зрелищной.

Наши эксперты и букмекеры одинаково считают, что в матче команды Северсталь и команды Спартак Москва, который состоится в рамках чемпионата КХЛ, победу должны одержать хозяева площадки. Глядя на игру команды Северсталь в нынешнем сезоне, понимаешь, что клуб серьезно добавил и во многом заслуга в этом принадлежит грамотному тренеру, который смог сделать настоящую команду из хоккеистов, которые ранее не играли друг с другом. Причем, огромная работа была проведена в короткий срок, что еще раз подчеркивает профессионализм наставника команды Северсталь. В родных стенах команда играет очень мощно, поэтому сегодня гостям будет тяжело что-то противопоставить сыгранной команде Северсталь. Команда Спартак Москва в этом году пока не может похвастаться стабильной игрой. Клуб то играет просто великолепно, то может откровенно проиграть матч, продемонстрировав безвольную игру. В общем, команда Спартак Москва сейчас пребывает не в лучшей игровой форме, поэтому хозяева площадки должны одерживать в этом матче легкую победу. Общий тотал заброшенных шайб в этой игре мы рекомендуем играть на больше. Оба клуба играют в атакующий хоккей, поэтому вряд ли сегодня тренеры будут отходить от приемлемой игровой тактики. Следовательно, сегодня болельщики станут свидетелями быстрой комбинационной игры, в которой должно быть много шайб. А вот удалений будет немного, так как команда Северсталь и команда Спартак Москва редко играют в грубый хоккей.

Игра завершиться победой Северсталь — 1.9, никто не победит в игре — 3.6, игра завершиться победой Спартак Москва — 4.2.

Не всегда матчи регулярного чемпионата КХЛ получаются зрелищными и динамичными. Иногда хоккеисты играют в защитный хоккей, и победитель определяется одним точным попаданием за всю игру. Вообще, чемпионат КХЛ является одним из наименее предсказуемых чемпионатов. Здесь выступают одни из лучших европейских и азиатских хоккейных клубов, в которых играют профессиональные хоккеисты. Все команды – настоящие чемпионы, поэтому выбрать из них наиболее достойные хоккейные клубы, которые сыграют между собой за Кубок Гагарина – довольно непросто. Именно для этого необходим регулярный сезон, по ходу которого клубы, не выдерживающий темп чемпионата, а также клубы, испытывающие определенные проблемы – отсеются, а в плей-офф примут участие действительно лучшие из лучших, которые позволят болельщикам наслаждаться качественным и результативным хоккеем. Наши эксперты полагают, что к таким командам можно вполне отнести команду Северсталь и команду Спартак Москва, поэтому, любители хоккея могут понаблюдать за противостоянием сильных клубов КХЛ уже сейчас, не дожидаясь, начала плей-офф.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 