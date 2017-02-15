Динамо Москва — Адмирал: прогноз, ставки букмекера на матч КХЛ 16.02.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Динамо Москва на своей площадке принимает команду Адмирал, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Динамо Москва и команды Адмирал.

Нашим экспертов всегда доставляло удовольствие наблюдать за матчами КХЛ. Несмотря на то, что европейский аналог НХЛ существенно уступает своим знаменитым конкурентам, но никто не собирался создавать подобный проект. Напротив, была задумка объединить в единую лигу сильнейшие хоккейные клубы Европы и Азии. Пока, глядя на состав участников регулярного сезона КХЛ, это организаторам турнира удается. Скорее всего, в ближайшем будущем турнир будет только развиваться, так как благодаря популярности КХЛ в хоккей хотят играть все больше желающих, а сам вид спорта привлекает огромное количество болельщиков. Естественно, букмекерские конторы тоже не оставляют данный чемпионат без внимания, предлагая в своих линиях большой выбор ставок на матчи КХЛ с отличными росписями. Наши эксперты просто не могли пройти мимо таких предложений, поэтому мы пристально наблюдает за хоккейными баталиями в КХЛ, выбирая наиболее интересные матчи, и публикую свое мнение по поводу их результатов. Частенько вместе с прогнозами на основные исходы мы публикуем и различные прогнозы на статистику. К примеру, в предстоящем матче, где сыграют команда Динамо Москва и команда Адмирал, хоккей может получиться довольно результативным, так как сейчас оба клуба на ходу и играют весьма результативно. А в личных встречах этих клубов всегда забрасывается много шайб.

Команда Динамо Москва и команда Адмирал, которые примут участие в предстоящем матче – старые соперники, которые знакомы друг с другом еще с тех времен, когда чемпионата КХЛ не существовало. Сегодня обе команды показывают достойные результаты в чемпионате, демонстрируют яркую игру, и имеют отличные шансы попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Наши экспертов было непросто определить фаворита в матче этих команд, однако, мы смогли справиться с поставленной задачей. Хозяева площадки, несмотря на то, что перед своей публикой всегда стараются показать хороший хоккей – не фавориты сегодняшнего матча. У клуба не будет нескольких серьезных исполнителей, от которых игра команды очень зависима, поэтому, наши эксперты полагают, что сегодня команда Динамо Москва будет играть вторым номером, с оглядкой на оборону. А вот хоккеисты команды Адмирал будут отдохнувшими, поэтому, несмотря на гостевой для них статус матча, мы полагаем, что именно они фавориты противостояния. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче команды Динамо Москва и команды Адмирал победят гости. Во время анализа матча, наши эксперты отметили, что букмекеры предлагают завышенный индивидуальный тотал шайб на команду Динамо Москва. Напомним, что клуб понес определенные кадровые потери перед этим матчем, так что вряд ли хозяева будут бежать вперед. Поэтому эта ставка выглядит весьма неплохой.

Матч закончится триумфом Динамо Москва — 1.85, нет триумфаторов в матче — 3.5, матч закончится триумфом Адмирал — 4.4.

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные матчи КХЛ. Напомним, что в чемпионате КХЛ достаточно сильных хоккейных клубов, в большинство из них имеют довольно натянутые взаимоотношения, история которых уходит еще во времена СССР. Поэтому, во многих матчах КХЛ противостояние переходит далеко за рамки обычного хоккейного матча. Наши эксперты всегда тщательно анализируют линии букмекерских контор в поисках интересных ставок и интересных предложений на матчи КХЛ. Обычно, нам удается найти подобные предложения, которыми мы с удовольствием делимся. Сегодня команда Динамо Москва и команда Адмирал, который сойдутся в очном противостоянии, должны показать отличный хоккей, так как оба клуба будут играть практически основными составами, да и череда из поражений у одной и другой команды должна прерваться в этой игре. Естественно, никто не хочет проигрывать, поэтому матч будет очень интересным и насыщенным. Болельщики точно не пожалеют, что решили наблюдать именно за этим противостоянием.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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