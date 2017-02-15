Барыс — Металлург Новокузнецк смотреть онлайн трансляцию 16.02.17

16 февраля в 16:30 по Московскому времени состоится встреча Барыс — Металлург Новокузнецк. Игроки обеих хоккейных клубов, находятся в неплохой форме, и это не смотря на то, что уже сыграли до десяти матчей с разными оппонентами. По статистике личных встреч и количеству очков, правда, лидируют хозяева, так как имеют в своем арсенале на две победы больше, нежели их оппонент. Но это не гарантирует им легкую победу в следующей встрече. Так как гости наконец-то имели перерыв после напряженного графика игр и теперь на ледовую арену выйдет отдохнувший основной состав, который может побеждать как на родном, так и на чужом льду. В этой встречи ясно одно – борьба за победу будет жесткой и напряженной.

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Хоккейный клуб Барыс уже не первый год играет в своем Дивизионе, но пока ярких побед и особых достижений не имеет. Поэтому руководство приняло решение сменить тренера. Команда тренировалась под началом нового наставника до начала сезона, и теперь побеждает не только на домашней ледовой арене, но и в гостях. Заметно, что хоккеисты играют на правого нападающего, который и забивает почти все шайбы. Эта тактика пока помогает ХК Барыс выигрывать, но она не особо результативна, ведь в случае травмы главного нападающего, команда вряд ли сможет показать атакующий хоккей и вырвать победу в оппонента. Руководство надеется, что в запасе команды есть и другие тактики игры, и пока их не демонстрируют, чтобы в нужный момент шокировать противника и начать контролировать ситуацию на льду.

ХК Металлург Новокузнецк довольно плохо начал этот сезон, долгое время занимал то последнее, то предпоследнее место в своем Дивизионе, но за два последних года ребята, наконец-то, совершили прорыв и стали средней по силам командой. Гости начали выигрывать не только в родных стенах, но и на чужом люду. Правда, сейчас перед тренером команды стоит не простая задача, ведь половина основного состава лежит в лазарете после прошлой встречи, и пропустят в лучшем случае две игры. Так что наставнику нужно решить, кто выйдет на лед из резерва. На сегодняшний день ХК Металлург Новокузнецк уже провел 10 встреч и из них только два поражения в овертайме на выезде, три победы по буллитам и пять в основное время.

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