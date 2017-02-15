Автомобилист — Авангард смотреть онлайн трансляцию 16.02.17

Стало известно, что уже 16-го февраля 2017 года ХК Автомобилист постарается обыграть ХК Авангард. Гостям необходима эта победа, так как они проиграли в прошлой встрече, и теперь должны набирать очки, чтобы улучшить свое положение. Тем более, что они имели немного времени на отдых в отличии от оппонентов. Хозяева за время чемпионата смогли набрать больше очков, но не имели времени на отдых и восстановление, после предыдущего изнурительного поединка. Так что не ясно, будет ли ХК Автомобилист играть основным составом, или зрители смогут увидеть на льду новичка, который все силы потратит на то, чтобы проявить себя и, возможно, принесет победу команде. Все, кто интересуется не только результатом встречи, но и планирует следить за игрой, должны посмотреть матч, что начнется в 17:00 по МСК.

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ХК Автомобилист молодая команда и впервые играет в Дивизионе. Правда, под началом опытного наставника, чьи команды в прошлом не однократно проходили в плей-офф. Главная задача перед гостями в этом сезоне как можно выше подняться в рейтинге и занять достойное место. Хоккеисты это понимают и уже смогли одержать шесть побед и пока не знали поражений. Но впереди в команды еще много встреч, причем график станет более сложным и времени на отдых практически не будет, и бороться за победу предстоит с более сильными соперниками. Пока ХК Автомобилист показывает командную игру на льду, ребята довольно быстрые и меткие, правда им еще не хватает опыта, но он добавляется с каждой проведенной игрой. Следует отметить, что хоккеисты играют аккуратно, не нанося намеренно травмы оппонентам.

ХК Авангард довольно молодой коллектив, и только второй год играет в конференции, но уже, благодаря слаженной работе наставника и команды смог занять шестую позицию в рейтинге. На сегодняшний день он отдалился от седьмого места на восемь очков, и это неплохой результат. Гости хорошо выступают как дома, так и на выезде, на чужом люду сыграли шесть матчей, одержали три чистые победы, одну в дополнительное время и одну по буллитам, а также уступили лидеру второй Конференции. Тренер уверен, что в этом сезоне его подопечные смогут попасть в плей-офф, ведь в лазарете команды нет ни одного игрока, а в резерве есть сильные игроки, как защиты, так и нападения, которые в любой момент могут подменить игрока основного состава.

Как будет проходить встреча Автомобилист — Авангард, можно узнать, наблюдая за событиями он-лайн на нашем канале.