Югра — Сибирь (16.02.17) смотреть онлайн трансляцию

16 февраля в 17:00 по Московскому времени состоится встреча Югра — Сибирь. Игроки обеих хоккейных клубов, находятся в неплохой форме, и это не смотря на то, что уже сыграли до десяти матчей с разными оппонентами. По статистике личных встреч и количеству очков, правда, лидируют хозяева, так как имеют в своем арсенале на две победы больше, нежели их оппонент. Но это не гарантирует им легкую победу в следующей встрече. Так как гости наконец-то имели перерыв после напряженного графика игр и теперь на ледовую арену выйдет отдохнувший основной состав, который может побеждать как на родном, так и на чужом льду. В этой встречи ясно одно – борьба за победу будет жесткой и напряженной.

Противостояние двух лидеров чемпионата Югра — Сибирь привлечет много болельщиков к экранам телевизоров, так что транслировать игру будут многие спортивные каналы, в том числе и НТВ +. Ссылка появится перед началом встречи в низу страницы.

ХК Югра молодая команда и впервые играет в Дивизионе. Правда, под началом опытного наставника, чьи команды в прошлом не однократно проходили в плей-офф. Главная задача перед гостями в этом сезоне как можно выше подняться в рейтинге и занять достойное место. Хоккеисты это понимают и уже смогли одержать шесть побед и пока не знали поражений. Но впереди в команды еще много встреч, причем график станет более сложным и времени на отдых практически не будет, и бороться за победу предстоит с более сильными соперниками. Пока ХК Югра показывает командную игру на льду, ребята довольно быстрые и меткие, правда им еще не хватает опыта, но он добавляется с каждой проведенной игрой. Следует отметить, что хоккеисты играют аккуратно, не нанося намеренно травмы оппонентам.

ХК Сибирь совершил хороший рывок с начала сезона и сейчас находиться на пятой строчке в турнирной таблице. Гостям сейчас нужно еще немного подтянуться, и они будут иметь неплохие шансы на попадание в плей-офф. Дома и в гостях ХК Сибирь предпочитает играть от нападения, чтобы не только победами, но и красивой игрой радовать болельщиков. На выезде в гостей из семи сыгранных игр было только два поражения, одно по буллитам, а одно в основное время. Тренер команды имеет в запасе две тройки сильных нападающих, и часто меняет их во время игры, это позволяет хоккеистам экономить силы, и непрерывно атаковать соперника, контролируя ситуацию на льду. И если один из нападающих попадет в лазарет, это расстроит наставника, но не ослабит команду.

Чтобы посмотреть он-лайн трансляцию хоккейной баталии Югра — Сибирь нужно пройти по ссылке.