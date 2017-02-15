Краснодар — Фенербахче смотреть онлайн (16.02.17) прямую трансляцию матча

Футбольные клубы Краснодар и Фенербахче играли между собой еще совсем недавно, менее месяца назад. Тогда со счетом 3-1 выиграл ФК Фенербахче, так что в этом поединке, который пройдет 16 февраля, хозяева приложат максимум усилий, чтобы взять реванш. Начало поединка в 19:00 по МСК и поклонникам футбола лучше не пропускать его, ведь на поле все девяносто минут будет накал страстей.

Смотреть онлайн матч Краснодар — Фенербахче можно будет на канале Спорт 1, а также ссылки на качественную трансляцию игры можно будет найти на нашем сайте. Ожидать появления ссылок следует за несколько часов до начала матча.

Шесть лет назад у футбольного клуба Краснодар сменился владелец, который сразу же не понравился болельщикам из-за своих нововведений и ребрендинга. Но, он вложил в клуб много денег, так что сейчас Краснодар уже не выступает в региональных лигах, а постепенно команда добралась до высшего дивизиона. Этот сезон является дебютным и сейчас хозяевам важно закрепиться в элите, а не снова вернуться в низший дивизион. Пока Краснодар имеет преимущество в пять очков над зоной вылета, но расслабляться еще рано, так как впереди еще много туров. Игра на своем поле не является весомым преимуществом для команды, но зато футболисты клуба Краснодар демонстрируют очень стабильное выступление на протяжении всего сезона.

В межсезонье именно футбольный клуб Фенербахче был самым активным на европейском трансферном рынке. Гости на усиление состава потратили почти сто пятьдесят миллионов евро, так что в команду пришли действительно опытные и талантливые игроки, которые уже успели сделать себе имя в европейском футболе. Главной покупкой стал левый вингер, который сразу же влился в основу команды и на его счету уже семь забитых голов. Остальные новички также помогают команде, благодаря чему Фенербахче постоянно находится среди тройки лидеров и еще имеет хорошие шансы на чемпионский титул. С выездными матчами у команды нет проблем, а пропустят игры только два футболиста – правый защитник и опорник.

Наш сайт обещает заблаговременно разместить здесь ссылки, по которым будет доступен переход на онлайн транслирование футбольного поединка Краснодар — Фенербахче.



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