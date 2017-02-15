Локомотив — Куньлунь РС (16.02.17) смотреть онлайн трансляцию

В рамках чемпионата 16-го февраля 2017 года пройдет ледовая баталия Локомотив — Куньлунь РС. Болельщики, заранее раскупили билеты на встречу, которая начнется в 19:00 по МСК, ведь играть будут лидеры чемпионата, которые третий год подряд будут бороться за титул чемпиона. Хоккеисты обеих клубов борются за победу до последней секунды времени, в этом сезоне они еще не встречались, но в прошлом по результатам трех матчей лидером стал ХК Локомотив, правда, вторую победу он одержал по буллитам. Так что борьба будет не простой, и соперникам нужно будет сделать невозможное, ведь гости намерены отыграться и, судя по статистике личных встреч, имеют не плохие на это шансы, а хозяева явно не хотят проигрывать на этом этапе чемпионата, да еще на родной ледовой арене.

С уверенностью можно сказать, что одновременно несколько спортивных каналов будут вести прямую трансляцию противостояния Локомотив — Куньлунь РС. Но самое высокое качество гарантирует канал КХЛ.

ХК Локомотив после смены руководством тренера, одержал две победы подряд и не собирается останавливаться на достигнутом. Следует отметить, что хозяева смогли обыграть на родной ледовой арене соперников, которые находятся выше в турнирной таблице. Правда, это не сильно им поможет, и вряд ли в этом сезоне они смогут попасть в плей-офф. Новый тренер быстро заработал авторитет в подчиненных, сменил тактику игры и пополнил резерв команды молодыми хоккеистами, но они еще не играли в основном составе, так что пока трудно сказать, поможет ли этот шаг укрепить хоккейный клуб. Основные игроки сейчас в хорошей форме, они не выступали по напряженному графику, да и не выкладывались раньше на полную силу, так что сейчас имеют большой запас энергии и готовы еще неоднократно радовать болельщиков своими победами.

Руководство ХК Куньлунь РС в прошлом сезоне сменило наставника, который смог найти подход к подчиненным и помог им закончить сезон, покинув зону вылета. В этом сезоне команда сделала сильный рывок и выдала серию из семи побед, три на выезде и четыре дома. Болельщики гостей давно не помнят такого результата. Но прошлый матч гости играли с сильным и грубым соперником, и теперь половина команды находиться в лазарете и залечивает травмы. Теперь перед наставником стоит не простая задача, кого выпустить из резерва команды на лед в следующем матче. Ведь встречу нужно провести с равным оппонентом, поэтому шансы на успех одинаковые, только найдется ли достойная замена игрокам основного состава, станет известно в конце противостояния.

По этой ссылке вам следует пройти, чтобы увидеть противостояние Локомотив — Куньлунь РС в режиме он-лайн.