Северсталь — Спартак Москва (16.02.17) смотреть онлайн трансляцию

16-го февраля 2017 года в 19:00 по Московскому времени трибуны ледовой арены будут переполнены, ведь на лед выйдут два сильных и давних соперника ХК Северсталь и Спартак Москва. Они еще не имели возможности померяться силами в этом сезоне, но трижды встречались в прошлых чемпионатах и гости имеют в своем арсенале две победы, а хозяева одну. Поэтому ХК Северсталь будет стараться выложиться по максимуму, чтобы сравнять счет и заработать такие необходимые очки. Хозяева в этом году показывают лучшую сыгранность, перестали быть командой одного игрока, сменили тактику, и сейчас намеренны, подняться как можно выше в дивизионе, чтобы попасть в КХЛ, а для этого нужно побеждать гостей. ХК Спартак Москва преследует такую же цель, как и соперник, вот только основной нападающий в этот раз через полученную травму не сможет выйти на лед.

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ХК Северсталь не первый год играет в Дивизионе, но в этом сезоне после ряда проигрышей опустился на последнее место. Такой расклад не устроил руководство клуба, и оно приняло решение уволить не только тренера, но и всех его помощников. Нового наставника для команды нашли быстро и теперь перед ним стоит довольно не простая задача, ведь нужно оправдать ожидания руководства, а для этого не только заслужить авторитет у команды, но и найти для них ту мотивацию, которая заставит их побеждать. У игроков ХК Северсталь есть хороший потенциал, они могут играть быстро, могут наносить молниеносные атаки по воротам соперника, но защита, явно не на своем месте, ведь зачастую оставляет ворота открытыми для ударов противника. Это будет первая игра команды под началом нового тренера, и после нее станет известно, смогут ли хозяева подняться вверх в Дивизионе, или так и останутся на последнем месте.

Руководство ХК Спартак Москва в прошлом сезоне сменило наставника, который смог найти подход к подчиненным и помог им закончить сезон, покинув зону вылета. В этом сезоне команда сделала сильный рывок и выдала серию из семи побед, три на выезде и четыре дома. Болельщики гостей давно не помнят такого результата. Но прошлый матч гости играли с сильным и грубым соперником, и теперь половина команды находиться в лазарете и залечивает травмы. Теперь перед наставником стоит не простая задача, кого выпустить из резерва команды на лед в следующем матче. Ведь встречу нужно провести с равным оппонентом, поэтому шансы на успех одинаковые, только найдется ли достойная замена игрокам основного состава, станет известно в конце противостояния.

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