Витязь Подольск — Амур смотреть онлайн трансляцию 16.02.17

Поклонники хоккея на днях, а именно 16-го февраля в 19:30 по МСК смогут увидеть противостояние Витязь Подольск — Амур. Оба клуба играют в одном дивизионе и с начала чемпионата стали лидерами, они еще не встречались в этом сезоне, но играли в прошлом и победу по буллитам одержали хозяева. Если же посмотреть на статистику личных встреч, то хозяева в этом году обыграли на два клуба больше, нежели их оппоненты. Но гости, намеренны в этот раз обыграть оппонента, и доказать, что они сильнее. Так, что болельщиков ждет напряженная и захватывающая встреча, где соперники будут бороться за победу до последней секунды игры.

Спортивный канал Евроспорт будет в режиме он-лайн транслировать противостояние Витязь Подольск — Амур. Перед началом игры ссылки на прямую трансляцию появятся на нашем сайте.

ХК Витязь Подольск занимает среднее место в дивизионе. Это хороший домашний клуб, так как на родной ледовой арене было всего одно поражение, да и то по буллитам. Но команда не может прорваться в лидеры, так как довольно плохо играет на выезде, и из трех встреч обязательно проиграет две, даже если встречается с равными или более слабыми оппонентами. Игрокам явно не хватает смелого лидера, который смог бы вселить уверенность и в остальных членов команды. Ведь в гостях Витязь Подольск много времени проводит в защите, изредка атакует, и почти не применяет тактики агрессивных атак. Дома же хоккеисты демонстрируют отличную сыгранность, вовремя успевают подстраховывать друг друга, если в этом есть необходимость, и просто засыпают ворота противников шайбами.

ХК Амур еще в прошлом году стал аутсайдером в своем Дивизионе и, судя по тому, как команда выступает в этом, не собирается исправлять ситуацию. Гости сыграли восемь встреч, в шести из них уступили противнику в основное время, и это еще не было игр с лидерами чемпионата. Хоккеисты не только вяло ведут себя на льду, как бы дожидаясь окончания времени, да еще играют грязно, сознательно травмируя игроков оппонента, поэтому много времени проводят на скамейке штрафников. Известно, что команда разругалась с тренером и таким образом требует его сменить. Если старый наставник не сможет урегулировать конфликт с подчиненными, руководству придется искать нового тренера.

В ближайшие выходные все желающие смогут посмотреть он-лайн трансляцию противостояния Витязь Подольск — Амур, на нашем канале.