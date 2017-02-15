Динамо Минск — Нефтехимик смотреть онлайн трансляцию 16.02.17

Противостояние Динамо Минск — Нефтехимик назначено на 16.02.2017. У команд уже почти не осталось времени на подготовку, так что они уже должны быть готовы к встрече. Игра должна начаться в 19:30 по МСК. Соперники уже в этом сезоне встречались четыре раза и пока три победы на счету гостей, а только одна у хозяев, да и то по буллитам. ХК Нефтехимик рассчитывает пополнить свой арсенал и этой победой, тем более, что хорошо знает сильные и слабые стороны противника, который в свою очередь поменял тренера, и в этот раз может продемонстрировать неожиданную тактику игры, которая приведет его к долгожданному успеху. Так, что болельщикам стоит занять свои места на трибунах, чтобы насладиться захватывающей и зрелищной борьбой.

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ХК Динамо Минск молодая команда и впервые играет в Дивизионе. Правда, под началом опытного наставника, чьи команды в прошлом не однократно проходили в плей-офф. Главная задача перед гостями в этом сезоне как можно выше подняться в рейтинге и занять достойное место. Хоккеисты это понимают и уже смогли одержать шесть побед и пока не знали поражений. Но впереди в команды еще много встреч, причем график станет более сложным и времени на отдых практически не будет, и бороться за победу предстоит с более сильными соперниками. Пока ХК Динамо Минск показывает командную игру на льду, ребята довольно быстрые и меткие, правда им еще не хватает опыта, но он добавляется с каждой проведенной игрой. Следует отметить, что хоккеисты играют аккуратно, не нанося намеренно травмы оппонентам.

ХК Нефтехимик довольно молодой коллектив, и только второй год играет в конференции, но уже, благодаря слаженной работе наставника и команды смог занять шестую позицию в рейтинге. На сегодняшний день он отдалился от седьмого места на восемь очков, и это неплохой результат. Гости хорошо выступают как дома, так и на выезде, на чужом люду сыграли шесть матчей, одержали три чистые победы, одну в дополнительное время и одну по буллитам, а также уступили лидеру второй Конференции. Тренер уверен, что в этом сезоне его подопечные смогут попасть в плей-офф, ведь в лазарете команды нет ни одного игрока, а в резерве есть сильные игроки, как защиты, так и нападения, которые в любой момент могут подменить игрока основного состава.

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