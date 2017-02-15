Динамо Москва — Адмирал смотреть онлайн (16.02.17) прямую трансляцию матча

Противостояние Динамо Москва — Адмирал назначено на 16 февраля. У команд уже почти не осталось времени на подготовку, так что они уже должны быть готовы к встрече. Игра должна начаться в 19:30 по МСК. Соперники уже в этом сезоне встречались четыре раза и пока три победы на счету гостей, а только одна у хозяев, да и то по буллитам. ХК Адмирал рассчитывает пополнить свой арсенал и этой победой, тем более, что хорошо знает сильные и слабые стороны противника, который в свою очередь поменял тренера, и в этот раз может продемонстрировать неожиданную тактику игры, которая приведет его к долгожданному успеху. Так, что болельщикам стоит занять свои места на трибунах, чтобы насладиться захватывающей и зрелищной борьбой.

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ХК Динамо Москва молодая команда и впервые играет в Дивизионе. Правда, под началом опытного наставника, чьи команды в прошлом не однократно проходили в плей-офф. Главная задача перед гостями в этом сезоне как можно выше подняться в рейтинге и занять достойное место. Хоккеисты это понимают и уже смогли одержать шесть побед и пока не знали поражений. Но впереди в команды еще много встреч, причем график станет более сложным и времени на отдых практически не будет, и бороться за победу предстоит с более сильными соперниками. Пока ХК Динамо Москва показывает командную игру на льду, ребята довольно быстрые и меткие, правда им еще не хватает опыта, но он добавляется с каждой проведенной игрой. Следует отметить, что хоккеисты играют аккуратно, не нанося намеренно травмы оппонентам.

ХК Адмирал на сегодняшний день является лидером своей Конференции. Это первый сезон, когда гости смогли занять лидирующие позиции. Теперь перед командой стоит задача удержать свое место. Для этого нужно победить еще в трех встречах с сильными противниками. Большим плюсом гостей на сегодняшний день являются сильные игроки нападения, которые находятся в резерве и в любой момент готовы выйти на лед и продолжить борьбу на высоком уровне. Правда, с защитой немного сложнее, и если оба игрока основного состава попадут в лазарет, то тренеру будет сложно найти им достойную замену. Сейчас на лед выходит основной состав, который после всех сыгранных встреч, несмотря на усталость, находится в хорошей форме.

Посмотреть он-лайн трансляцию встречи Динамо Москва — Адмирал можно будет, пройдя по ссылке в низу странице.