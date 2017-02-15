Йокерит — Ак Барс (16.02.17) смотреть онлайн трансляцию

В рамках чемпионата 16-го февраля 2017 года пройдет ледовая баталия Йокерит — Ак Барс. Болельщики, заранее раскупили билеты на встречу, которая начнется в 19:30 по МСК, ведь играть будут лидеры чемпионата, которые третий год подряд будут бороться за титул чемпиона. Хоккеисты обеих клубов борются за победу до последней секунды времени, в этом сезоне они еще не встречались, но в прошлом по результатам трех матчей лидером стал ХК Йокерит, правда, вторую победу он одержал по буллитам. Так что борьба будет не простой, и соперникам нужно будет сделать невозможное, ведь гости намерены отыграться и, судя по статистике личных встреч, имеют не плохие на это шансы, а хозяева явно не хотят проигрывать на этом этапе чемпионата, да еще на родной ледовой арене.

Все желающие следить за событиями встречи Йокерит — Ак Барс, могут сделать это не только сидя возле экранов телевизоров и включив Спорт 1, но и на нашем сайте, благодаря ссылке, которую можно найти ниже.

ХК Йокерит молодая команда и впервые играет в Дивизионе. Правда, под началом опытного наставника, чьи команды в прошлом не однократно проходили в плей-офф. Главная задача перед гостями в этом сезоне как можно выше подняться в рейтинге и занять достойное место. Хоккеисты это понимают и уже смогли одержать шесть побед и пока не знали поражений. Но впереди в команды еще много встреч, причем график станет более сложным и времени на отдых практически не будет, и бороться за победу предстоит с более сильными соперниками. Пока ХК Йокерит показывает командную игру на льду, ребята довольно быстрые и меткие, правда им еще не хватает опыта, но он добавляется с каждой проведенной игрой. Следует отметить, что хоккеисты играют аккуратно, не нанося намеренно травмы оппонентам.

Руководство ХК Ак Барс в прошлом сезоне сменило наставника, который смог найти подход к подчиненным и помог им закончить сезон, покинув зону вылета. В этом сезоне команда сделала сильный рывок и выдала серию из семи побед, три на выезде и четыре дома. Болельщики гостей давно не помнят такого результата. Но прошлый матч гости играли с сильным и грубым соперником, и теперь половина команды находиться в лазарете и залечивает травмы. Теперь перед наставником стоит не простая задача, кого выпустить из резерва команды на лед в следующем матче. Ведь встречу нужно провести с равным оппонентом, поэтому шансы на успех одинаковые, только найдется ли достойная замена игрокам основного состава, станет известно в конце противостояния.

В ближайшие выходные все желающие смогут посмотреть он-лайн трансляцию противостояния Йокерит — Ак Барс, на нашем канале.