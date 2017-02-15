СКА — Сочи смотреть онлайн (16.02.17) прямую трансляцию матча

16 февраля в 19:30 по Московскому времени состоится встреча СКА — Сочи. Игроки обеих хоккейных клубов, находятся в неплохой форме, и это не смотря на то, что уже сыграли до десяти матчей с разными оппонентами. По статистике личных встреч и количеству очков, правда, лидируют хозяева, так как имеют в своем арсенале на две победы больше, нежели их оппонент. Но это не гарантирует им легкую победу в следующей встрече. Так как гости наконец-то имели перерыв после напряженного графика игр и теперь на ледовую арену выйдет отдохнувший основной состав, который может побеждать как на родном, так и на чужом льду. В этой встречи ясно одно – борьба за победу будет жесткой и напряженной.

Противостояние двух лидеров чемпионата СКА — Сочи привлечет много болельщиков к экранам телевизоров, так что транслировать игру будут многие спортивные каналы, в том числе и НТВ +. Ссылка появится перед началом встречи в низу страницы.

Хоккейный клуб СКА уже не первый год играет в своем Дивизионе, но пока ярких побед и особых достижений не имеет. Поэтому руководство приняло решение сменить тренера. Команда тренировалась под началом нового наставника до начала сезона, и теперь побеждает не только на домашней ледовой арене, но и в гостях. Заметно, что хоккеисты играют на правого нападающего, который и забивает почти все шайбы. Эта тактика пока помогает ХК СКА выигрывать, но она не особо результативна, ведь в случае травмы главного нападающего, команда вряд ли сможет показать атакующий хоккей и вырвать победу в оппонента. Руководство надеется, что в запасе команды есть и другие тактики игры, и пока их не демонстрируют, чтобы в нужный момент шокировать противника и начать контролировать ситуацию на льду.

ХК Сочи довольно молодой коллектив, и только второй год играет в конференции, но уже, благодаря слаженной работе наставника и команды смог занять шестую позицию в рейтинге. На сегодняшний день он отдалился от седьмого места на восемь очков, и это неплохой результат. Гости хорошо выступают как дома, так и на выезде, на чужом люду сыграли шесть матчей, одержали три чистые победы, одну в дополнительное время и одну по буллитам, а также уступили лидеру второй Конференции. Тренер уверен, что в этом сезоне его подопечные смогут попасть в плей-офф, ведь в лазарете команды нет ни одного игрока, а в резерве есть сильные игроки, как защиты, так и нападения, которые в любой момент могут подменить игрока основного состава.

Все кто не смог попасть на ледовую арену, и желают следить за противостояние в режиме реального времени, могут это сделать на нашем канале СКА — Сочи.