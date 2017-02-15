ЦСКА — Торпедо (16.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Поединок ЦСКА — Торпедо назначен на 16 февраля. Хоккеисты и судьи должны выйти на лед в 19:30 по Московскому времени, ведь именно в это время и начнется игра. ХК ЦСКА сейчас является последней командой конференции, поэтому не стоит ожидать от него сильной и захватывающей борьбы. Но болельщики и любители хоккея продолжают приходить на матчи, так как руководство ХК немного снизило цены на билеты, и это привлекло зрителей. В свою очередь ХК Торпедо начал демонстрировать настоящую борьбу на ледовой арене, правда, жалко, что это не произошло раньше, и вряд ли он уже сможет выиграть дивизион. В этой встрече, более сильным соперником можно назвать ХК ЦСКА, но победить оппонента будет не просто.

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ХК ЦСКА занимает среднее место в дивизионе. Это хороший домашний клуб, так как на родной ледовой арене было всего одно поражение, да и то по буллитам. Но команда не может прорваться в лидеры, так как довольно плохо играет на выезде, и из трех встреч обязательно проиграет две, даже если встречается с равными или более слабыми оппонентами. Игрокам явно не хватает смелого лидера, который смог бы вселить уверенность и в остальных членов команды. Ведь в гостях ЦСКА много времени проводит в защите, изредка атакует, и почти не применяет тактики агрессивных атак. Дома же хоккеисты демонстрируют отличную сыгранность, вовремя успевают подстраховывать друг друга, если в этом есть необходимость, и просто засыпают ворота противников шайбами.

ХК Торпедо на сегодняшний день является лидером своей Конференции. Это первый сезон, когда гости смогли занять лидирующие позиции. Теперь перед командой стоит задача удержать свое место. Для этого нужно победить еще в трех встречах с сильными противниками. Большим плюсом гостей на сегодняшний день являются сильные игроки нападения, которые находятся в резерве и в любой момент готовы выйти на лед и продолжить борьбу на высоком уровне. Правда, с защитой немного сложнее, и если оба игрока основного состава попадут в лазарет, то тренеру будет сложно найти им достойную замену. Сейчас на лед выходит основной состав, который после всех сыгранных встреч, несмотря на усталость, находится в хорошей форме.

Онлайн трансляция матча ЦСКА — Торпедо будет вестись на этом канале, ссылка внизу.