Динамо Рига — Лада смотреть онлайн трансляцию 16.02.17

Стало известно, что уже 16.02.2017 ХК Динамо Рига постарается обыграть ХК Лада. Гостям необходима эта победа, так как они проиграли в прошлой встрече, и теперь должны набирать очки, чтобы улучшить свое положение. Тем более, что они имели немного времени на отдых в отличии от оппонентов. Хозяева за время чемпионата смогли набрать больше очков, но не имели времени на отдых и восстановление, после предыдущего изнурительного поединка. Так что не ясно, будет ли ХК Динамо Рига играть основным составом, или зрители смогут увидеть на льду новичка, который все силы потратит на то, чтобы проявить себя и, возможно, принесет победу команде. Все, кто интересуется не только результатом встречи, но и планирует следить за игрой, должны посмотреть матч, что начнется в 20:30 по МСК.

Спортивный канал Евроспорт будет в режиме он-лайн транслировать противостояние Динамо Рига — Лада. Перед началом игры ссылки на прямую трансляцию появятся на нашем сайте.

ХК Динамо Рига победой в прошлой игре смог порадовать не только болельщиков и тренера, но и руководство, ведь буквально вырвал победу в довольно сильного оппонента, и заработал столь необходимые для себя очки. Правда, сильнее клуб стал по буллитам, но это не приуменьшает его заслуги. Хозяева теперь намерены заработать еще пару очков, но усложняет ситуацию тот факт, что в следующей встрече на лед выйдет не весь основной состав, так как два нападающих были травмированы и короткий перерыв между играми не позволит им восстановить силы. Два запасных игрока ранее играли в основном составе, но в защите. Поэтому будет интересно посмотреть, как пройдет следующая игра, и кто из членов команды забьет больше всего шайб в ворота соперника.

ХК Лада еще в прошлом году стал аутсайдером в своем Дивизионе и, судя по тому, как команда выступает в этом, не собирается исправлять ситуацию. Гости сыграли восемь встреч, в шести из них уступили противнику в основное время, и это еще не было игр с лидерами чемпионата. Хоккеисты не только вяло ведут себя на льду, как бы дожидаясь окончания времени, да еще играют грязно, сознательно травмируя игроков оппонента, поэтому много времени проводят на скамейке штрафников. Известно, что команда разругалась с тренером и таким образом требует его сменить. Если старый наставник не сможет урегулировать конфликт с подчиненными, руководству придется искать нового тренера.

Онлайн трансляция матча Динамо Рига — Лада будет вестись на этом канале, ссылка внизу.