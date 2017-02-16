Прогноз на матч Сельта — Шахтер Донецк 16.02.17

Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Сельта и команда Шахтер Донецк. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Сельта и команда Шахтер Донецк принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Сельта и команды Шахтер Донецк выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.

Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Сельта и команды Шахтер Донецк, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!

Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Сельта и команда Шахтер Донецк ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Сельта и команды Шахтер Донецк сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Сельта очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Сельта, который должен восстановиться к матчу с командой Шахтер Донецк. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Сельта и команды Шахтер Донецк победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.

В игре выиграет Сельта — 1.85, ничья в игре — 3.5, в игре выиграет Шахтер Донецк — 4.4.

Еще несколько сезонов назад никто и подумать не могу, что современный футбол захлестнет настоящая революция. Сегодня игра в защитный футбол является пережитком прошлого. Современные футбольные клубы стараются играть в атакующий футбол. Такая игра не требует от футболистов серьезных затрат физических сил. Всем известно, что гораздо труднее играть без мяча, просто бегая по полю все 90-то минут игры, чем с мячом, когда ты комбинируешь, отдаешь передачи и наносишь удары по воротам. Динамичная игра очень нравится болельщикам, так как благодаря этому, футболисты забивают много голов. Кроме этого, за просмотром такого матча время летит незаметно, так что, именно атакующий футбол сегодня является основной манерой игры многих футбольных клубов. Наши эксперты понимают, что сейчас все больше команд старается использовать атакующий стиль игры, поэтому мы тоже стараемся отражать это в своих прогнозах. Надеемся, что наши прогнозы на матч между командой Сельта и командой Шахтер Донецк будут интересными, а сама игра получится динамичной и результативной.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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