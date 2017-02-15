Андерлехт — Зенит (16.02.17) смотреть онлайн трансляцию

16.02.2017 однозначно войдет в историю футбола, ведь в этот день состоит такой знаменательный матч, как Андерлехт — Зенит. А увидеть его можно в 23:05 по московскому времени. Команды сейчас в великолепной форме и сильно мотивированы, так что ожидается игра высочайшего класса. В последнем матче этих команд была ничья 2-2, но сейчас футболисты будут бороться только за победу.

Посмотреть матч Андерлехт — Зенит желает каждый ценитель футбола. На телевизоре это возможно благодаря каналу Eurosport, а вот в интернете смотреть онлай данный поединок можно на нашем сайте, а ссылки для перехода появятся заблаговременно.

Андерлехт пытается в этом сезоне вести борьбу за чемпионский титул, ведь команда на третьем месте, а до лидера только четыре очка, так что хозяева крайне важно не проигрывать, чтобы не увеличивать расстояние. В домашних матчах болельщики настолько сильно поддерживают футболистов, что даже если они уставшие, то все равно изо всех сил стараются на поле. Текущая форма команды также довольно неплохая, ведь уже восемь матчей, как Андерлехт не знает поражений, причем в этих поединках было шесть побед и только две ничьи, в которых соперниками были команды со второго и пятого места. Главный тренер в этой игре проведет небольшую ротацию состава, ведь последняя игра была только три дня назад, так что многие футболисты нуждаются в отдыхе и физически не смогут отбегать по полю девяносто минут.

Ужасный старт сезона отбросил футбольный клуб Зенит в зону вылета, но после двух месяцев слабого выступления руководство отправило в отставку главного тренера. Его место занял не очень опытный, но талантливый наставник. Пусть он раньше работал только с клубами из низшего дивизиона, но сразу же сумел найти подход к футболистам и вернуть им интерес к игре. Благодаря ему команда снова начала набирать очки и все чаще побеждать, так что постепенно футбольный клуб Зенит выбрался из зоны вылета, а сейчас занимает тринадцатую строчку. В последних пяти матчах было всего одно поражение, одна ничья и три победы. С новым тренером эффективнее стали работать нападающие, которые не завершают ни одного поединка без забитого гола.

Футбольный поединок Андерлехт — Зенит доступно смотреть онлайн по ссылкам, размещенным ниже.



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