Легия — Аякс смотреть онлайн трансляцию 16.02.17

Поклонники игры миллионов 16.02.2017 смогут насладиться настоящим футбольным праздником, ведь на поле встретятся такие команды, как Легия и Аякс. По московскому времени начало игры в 23:05. Хотя это непримиримые соперники, в последние три года командам не суждено было сойтись в очных противостояниях. Если же взять всю статистику личных встреч, то больше побед имеет футбольный клуб Легия.

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Болельщики футбольного клуба Легия с нетерпением ожидают данного матча, ведь его игроки проведут под руководством нового наставника. Это первый матч данного тренера, но он уже пообещал фанатам, что подарит им незабываемую победу с несколькими голами. Удастся ли ему воплотить слова в жизнь пока не ясно, ведь Легия сейчас находится не в лучшей форме. В последних пяти матчах было три поражения и две ничьи, и именно такой результат привел к отставке прошлого тренера. На воротах нет надежного голкипера, а защитники довольно часто ошибаются и сами создают моменты нападающим соперника. Кроме того, в лазарете находится основной нападающий команды, на счету которого половина забитых клубом голов.

Футбольный клуб Аякс одинаково стабильно проводит последние сезоны, всегда финишируя в середине турнирной таблицы. За трофеями команда не охотится, ведь и так у гостей слабый состав, который достойно выступает только благодаря заслугам главного тренера. Наставник умеет использовать лучшие качества игроков, причем часто находит какого футболиста эффективнее поставить на данную позицию, а это позволяет добиться максимальной слаженности на футбольном поле. На выезде футбольный клуб в основном играет со схемой в пять защитников, а в нападении действуют только фланговые полузащитники и один нападающий. Из-за этого большинство гостевых матчей завершаются с ничейным результатом, а по этому показателю ФК Аякс лидирует в дивизионе.

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