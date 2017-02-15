ПАОК — Шальке (16.02.17) смотреть онлайн трансляцию

16 февраля однозначно войдет в историю футбола, ведь в этот день состоит такой знаменательный матч, как ПАОК — Шальке. А увидеть его можно в 23:05 по московскому времени. Команды сейчас в великолепной форме и сильно мотивированы, так что ожидается игра высочайшего класса. В последнем матче этих команд была ничья 2-2, но сейчас футболисты будут бороться только за победу.

Посмотреть матч ПАОК — Шальке желает каждый ценитель футбола. На телевизоре это возможно благодаря каналу Eurosport, а вот в интернете смотреть онлай данный поединок можно на нашем сайте, а ссылки для перехода появятся заблаговременно.

Летом руководство футбольного клуба ПАОК пошло на риск и пригласило очень необычного наставника, который придерживается исключительного атакующего стиля игры. Главный тренер предпочитает играть в три форварда, а также два атакующих полузащитника, причем, на оборону играет всего два-три игрока, существенно ослабляя тылы команды. Результаты футбольного клуба ПАОК сейчас довольно необычные, ведь в одной игре команда может устроит разгром сопернику, а уже в следующей встрече хозяева сами проигрывают в несколько мячей. Причем, такое может произойти даже на своем поле. В этой игре хозяевам поля не помогут крайние защитники, а также один из атакующих полузащитников.

Руководство этим летом потратило на трансферы огромную сумму денег, но футбольный клуб Шальке лучше играть не стал, так что над главным тренером с каждым матчем все больше нависает угроза увольнения. Если в прошлом сезоне гости финишировали девятыми, то сейчас идут восьмыми, что явно не оправдывает потраченные десятки миллионов евро. На выезде Шальке выступает довольно посредственно, проигрывая более половины матчей. Кроме того, команда не может похвастаться стабильностью, ведь может выдавать как громкие победы, так и с треском проваливать не самые сложные матчи. И ведь существенных кадровых потерь у гостей нет, так как в лазарете находятся только резервные футболисты.

Ссылки для перехода на трансляцию в режиме реального времени футбольной встречи ПАОК — Шальке появятся здесь за некоторое время до старта игры.



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