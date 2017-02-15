Хапоэль Беэр-Шева — Бешикташ смотреть онлайн трансляцию 16.02.17

Футболисты клуба Хапоэль Беэр-Шева уже приступили к усиленным тренировкам, ведь 16 февраля им предстоит на своем поле принимать очень сильного соперника ФК Бешикташ. В последних трех личных встречах выигрывали именно гости, так что хозяевам дело чести не проиграть и этот матч. Его начало по московскому времени должно произойти в 23:05.

Смотреть онлайн матч Хапоэль Беэр-Шева — Бешикташ можно будет на канале Спорт 1, а также ссылки на качественную трансляцию игры можно будет найти на нашем сайте. Ожидать появления ссылок следует за несколько часов до начала матча.

Ожидать большого количества забитых голов от футбольного клуба Хапоэль Беэр-Шева не приходится, ведь в межсезонье у команды сменился наставник, так что новый тренер решил начать с укрепления обороны, но так на этом и остановился. Хапоэль Беэр-Шева может похвастаться только надежной защитой, а вот в нападении остались проблемы, ведь нет молодых и быстрых нападающих, а в команде только два возрастных форварда, которые к тому же, очень слабо играют на «втором этаже». Это все сказывается на результате, так что Хапоэль Беэр-Шева обитает в нижней части турнирной таблицы, хоть и вдалеке от зоны вылета. В последних шести турах было четыре ничьи, одна победа над аутсайдером и одно поражение, но от команды из первой тройки. Основной голкипер повредил плечо на тренировке, так что пропустит игру.

В межсезонье именно футбольный клуб Бешикташ был самым активным на европейском трансферном рынке. Гости на усиление состава потратили почти сто пятьдесят миллионов евро, так что в команду пришли действительно опытные и талантливые игроки, которые уже успели сделать себе имя в европейском футболе. Главной покупкой стал левый вингер, который сразу же влился в основу команды и на его счету уже семь забитых голов. Остальные новички также помогают команде, благодаря чему Бешикташ постоянно находится среди тройки лидеров и еще имеет хорошие шансы на чемпионский титул. С выездными матчами у команды нет проблем, а пропустят игры только два футболиста – правый защитник и опорник.

Футбольный поединок Хапоэль Беэр-Шева — Бешикташ доступно смотреть онлайн по ссылкам, размещенным ниже.



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