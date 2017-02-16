Прогноз на матч Легия — Аякс 16.02.17

В футбольном чемпионате дело близится к экватору, поэтому уже можно подвести определенные итоги, разобраться, какие футбольные клубы претендуют на высокие места, кто будет бороться за сохранение прописки на будущий год, а кто просто будет доигрывать сезон. В связи с этим, наших экспертов заинтересовало противостояние команды Легия и команды Аякс. Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне. До старта чемпионата эксперты полагали, что хозяевам поля вполне по силам побороться в нынешнем сезоне за место в числе команд, претендующих на медали. Гости считались сильным клубом, но никто не думал, что команда может всерьез бороться за высокие места, ее скорее относили к крепким середнякам. Пока предсказания экспертов полностью оправдываются, однако впереди еще достаточно матчей чемпионата, поэтому команды могут значительно улучшить свои результаты, тем более что впереди будет трансферное окно, где можно приобрести новых футболистов и выгодно продать или отправить в аренду тех игроков, которые не смогли вписаться в стиль игры клуба или недостаточно хорошо проявили себя в команде. В общем, у команд еще много работы, поэтому сейчас они могут существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице, для этого необходимо только показывать стабильные результаты.

Футбол – один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта, который имеет многомиллионную армию фанатов во всем мире. Команды, которые сыграют между собой в матче – команда Легия и команда Аякс, пользуются любовью и уважением болельщиков, так как за плечами этих команд огромное количество побед в различных турнирах. В чемпионате эти футбольные клубы всегда соперничают между собой. Их соперничество сложилось исторически и лишь подогревается футбольными распрями. В составах обеих команд достаточно известных футболистов, которые умеют не только отлично сыграть в командную игру, но и могут взять решение игрового эпизода на себя. Звездные футболисты – настоящие лидеры своих команд, так как от успешности их действий на футбольном поле зависит успех всей команды. Так что, матч команды Легия и команды Аякс – это не просто противостояние старых знакомых, которые постоянно соперничают между собой, но и противостояние лидеров этих команд, которые пытаются доказать друг другу, кто же из них лучший игрок современности. Матч ожидается очень интересными, так обе команды могут предложить друг другу интересные комбинации и неожиданные тактические действия, разработанные наставниками специально к этому противостоянию. Советуем не пропустить эту игру!

В букмекерских конторах фаворитом матча команды Легия и команды Аякс являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Легия в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Легия. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Аякс вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Аякс стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Аякс вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Легия. Да и сами футболисты команды Аякс атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.

Матч завершится победой Легия — 1.8, ничья в матче — 3.8, матч завершится победой Аякс — 4.3.

В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Легия и команда Аякс, которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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