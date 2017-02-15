Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер от эксперта 17.02.17

Большинство матчей чемпионата НХЛ – это яркие противостояния с большим количеством атак и большим количеством заброшенных шайб. Наши эксперты всегда стараются выбирать для прогнозирования наиболее интересные, с нашей точки зрения, матчи, в которых противостоять друг другу будут сильные соперники. Команда Сент-Луис и команда Ванкувер, судя по результатам, находятся в отличной форме. Оба клуба занимают места в зоне плей-офф, поэтому сейчас им важно сохранить свои позиции в турнирной таблице, а также, по возможности, укрепить их. Для этого как нельзя лучше подходит данный матч, так как здесь можно не только заработать баллы для турнирной таблицы, но и подвинуть конкурента, что само по себе тоже является задачей для обеих команд. Сейчас пока рано говорить о плей-офф и раскладе сил, так как до конца регулярного чемпионата командам предстоит сыграть еще достаточно матчей. Однако уже сейчас необходимо задумываться о плей-офф, так как лучше в стартовых матчах играть со слабыми командами, чем с равными. Все это понимают опытные менеджеры обеих команд, которые в этом матче будут настраивать своих хоккеистов только на победу, тем более что в составах обеих клубов достаточно профессионалов, которые в любом эпизоде могут взять игру на себя и отличиться за счет индивидуального мастерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться очень интересным.

Для наших экспертов наибольшим приоритетом при прогнозировании матчей регулярного чемпионата НХЛ является текущая форма команд. Так как в регулярном чемпионате НХЛ клубы играют практически через день, то от текущей формы хоккеистов, их командной слаженности – зависит многое, если не все. Конечно, большое значение имеют и личные встречи между командами. К примеру, одному из соперников очень трудно играть в выездных матчах, а другому – наоборот, лучше удается игра на площадке соперника, чем на своей собственной. Вот при помощи таких многочисленных нюансов, наши эксперты и стараются найти наиболее правильные и интересные прогнозы. Сегодня мы постараемся более детально разобраться в противостоянии команды Сент-Луис и команды Ванкувер. Судя по текущим результатам регулярного чемпионата, оба клуба находятся в отличной форме, поэтому болельщики могут ждать интересной и зрелищной игры. Между собой эти хоккейные клубы всегда играют напряженно, стараясь максимально сдерживать атаки друг друга. Из этого получается, что сегодняшний матч, скорее всего, будет эмоциональным, так как в матчах этих соперников всегда много нарушений правил и грубых приемов. Несмотря на это, мы ждем, что команды покажут настоящий хоккей и позволят болельщикам получить удовольствие от просмотра этой игры. А о прогнозах на матч уже позаботились наши эксперты!

Эксперты нашего ресурса и букмекеры имеют одинаковое мнение относительно фаворита в противостоянии команды Сент-Луис и команды Ванкувер. Напомним, что обе команды будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Мы полагаем, что фаворитом этого противостояния должна быть команда хозяев площадки. Команда Сент-Луис в чемпионате НХЛ показывает более стабильные результаты, особенно это касается домашних матчей, где клуб фактически не теряет очков. Стоит отметить, что даже в матчах с более сильными соперниками команда Сент-Луис всегда старается навязать свой стиль игры. Гости, клуб, который в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов. Судя по тем матчам, которые команда уже успела сыграть в нынешнем сезоне, клуб может победить любого соперника, но и любому сопернику может проиграть. Нестабильность команды связана с тем, что в межсезонье клуб покинули лидера, а адекватной замены им пока не нашли. Есть талантливые молодые хоккеисты, но они еще не способны показывать стабильных результатов. Исходя из этого, нашими фаворитами в противостоянии команды Сент-Луис и команды Ванкувер являются хозяева площадки, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Относительно количества заброшенных шайб, то мы полагаем, что в этой игре шайб будет много, так как обе команды играют в атакующий хоккей. Так что, общий тотал заброшенных шайб стоит играть на больше.

Встреча завершиться победой Сент-Луис — 2, встреча завершиться победой Ванкувер — 3.87, победитель определиться в овертайме или по буллитам — 3.4.

Для обеих хоккейных команд, которые сыграют в очном противостоянии, данный матч будет иметь важное значение, так как благодаря победе каждый клуб имеет неплохие шансы укрепить свои позиции в турнирной таблице. Для чемпионата НХЛ характерно, что команды одинаково хорошо играют в родных стенах и на площадке соперника, поэтому, домашняя арена дает лишь условное преимущество. Напомним, что в каждом хоккейном клубе НХЛ выступает достаточно хорошо подготовленных хоккеистов, отлично действующих как командно, так и индивидуально. Поэтому, наши эксперты ожидают упорное противостояние, в котором на первый план должны выйти индивидуальные действия и противостояния хоккеистов. Это добавит матчу зрелищности, а именно за это данный чемпионат и любят болельщики. Команда Сент-Луис и команда Ванкувер должны подтверждать статус фаворитов чемпионата, поэтому сегодня мы ждем зрелищного и бескомпромиссного противостояния. А для большей остроты ощущений, можно сделать ставки по прогнозам наших экспертов.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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