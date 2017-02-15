Ставки на матч Лос-Анджелес – Аризона, прогноз на НХЛ от 17.02.17

Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Лос-Анджелес и команды Аризона. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Лос-Анджелес и команда Аризона являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.

Хоккей сегодня имеет огромную популярность среди любителей спортивных ставок. Чаще всего, бетторы выбирают для ставок наиболее интересные чемпионаты, так как полагают, что делая ставки под просмотр интересного матча – убивают двух зайцев: наслаждают отличной игрой в исполнении профессионалов и могут заработать неплохие деньги, в случае, если сделанная ставка окажется выигрышной. Как правило, такие ставки обречены на неудачу, а беттор не получает ни прибыли, ни удовольствия от просмотра хоккейного матча. Наши эксперты берутся это исправить. В самый разгар регулярного сезона НХЛ, мы выбираем наиболее интересные, на наш взгляд, противостояния, и стараемся предложить как можно больше прогнозов, чтобы каждый беттор смог выбрать для себя наиболее интересную ставку. Сегодня мы рассматриваем противостояние команды Лос-Анджелес и команды Аризона. Оба клуба сейчас набрали неплохой ход, что дает им возможность находиться в числе претендентов на попадание в плей-офф. Поэтому в этом матче победа важна обеим командам, следовательно, независимо от счета на табло, борьба в этом матче будет длиться с первой и до последней секунды. Судя по результатам очных встреч этих хоккейных клубов, наши эксперты склонны предполагать, что результативный хоккей болельщики смогут увидеть уже с первых минут матча, так как команда Лос-Анджелес и команда Аризона играют очень агрессивно в атаке.

Эксперты нашего ресурса и букмекеры имеют одинаковое мнение относительно фаворита в противостоянии команды Лос-Анджелес и команды Аризона. Напомним, что обе команды будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Мы полагаем, что фаворитом этого противостояния должна быть команда хозяев площадки. Команда Лос-Анджелес в чемпионате НХЛ показывает более стабильные результаты, особенно это касается домашних матчей, где клуб фактически не теряет очков. Стоит отметить, что даже в матчах с более сильными соперниками команда Лос-Анджелес всегда старается навязать свой стиль игры. Гости, клуб, который в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов. Судя по тем матчам, которые команда уже успела сыграть в нынешнем сезоне, клуб может победить любого соперника, но и любому сопернику может проиграть. Нестабильность команды связана с тем, что в межсезонье клуб покинули лидера, а адекватной замены им пока не нашли. Есть талантливые молодые хоккеисты, но они еще не способны показывать стабильных результатов. Исходя из этого, нашими фаворитами в противостоянии команды Лос-Анджелес и команды Аризона являются хозяева площадки, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Относительно количества заброшенных шайб, то мы полагаем, что в этой игре шайб будет много, так как обе команды играют в атакующий хоккей. Так что, общий тотал заброшенных шайб стоит играть на больше.

В игре выиграет Лос-Анджелес — 2, в основное время игры будет ничья — 3.4, в игре выиграет Аризона — 3.87.

Для обеих хоккейных команд, которые сыграют в очном противостоянии, данный матч будет иметь важное значение, так как благодаря победе каждый клуб имеет неплохие шансы укрепить свои позиции в турнирной таблице. Для чемпионата НХЛ характерно, что команды одинаково хорошо играют в родных стенах и на площадке соперника, поэтому, домашняя арена дает лишь условное преимущество. Напомним, что в каждом хоккейном клубе НХЛ выступает достаточно хорошо подготовленных хоккеистов, отлично действующих как командно, так и индивидуально. Поэтому, наши эксперты ожидают упорное противостояние, в котором на первый план должны выйти индивидуальные действия и противостояния хоккеистов. Это добавит матчу зрелищности, а именно за это данный чемпионат и любят болельщики. Команда Лос-Анджелес и команда Аризона должны подтверждать статус фаворитов чемпионата, поэтому сегодня мы ждем зрелищного и бескомпромиссного противостояния. А для большей остроты ощущений, можно сделать ставки по прогнозам наших экспертов.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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