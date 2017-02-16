Ставки на матч Трактор – Металлург Магнитогорск, прогноз на КХЛ от 17.02.17

Событие такого масштаба в хоккее, как матч команды Трактор и команды Металлург Магнитогорск происходит нечасто. Оба клуба достойно выступают в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. К экватору чемпионата обе команды занимают достойные места в турнирной таблице, что позволяет им претендовать на участие в плей-офф по итогам регулярного сезона. Хотя, сейчас об этом говорить пока рано, так как чемпионат еще не закончился, а одной и другой хоккейной команде предстоит еще выступить в большом количестве матчей. Сейчас клубам необходимо думать о том, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице, так как в этом случае можно получить преимущество в виде слабого соперника. Судя по информации, которую наши эксперты смогли найти на официальных сайтах команд, в составе обоих клубов нет травмированных хоккеистов, и команды готовы начать матч в сильнейших составах. Это известие радует болельщиков, так как всегда есть соблазн посмотреть хоккей в исполнении лучших хоккейных команд, в которых выступают лучшие современные хоккеисты. Напомним, что команда Трактор и команда Металлург Магнитогорск проводят очные матчи в каждом сезоне. Эти матчи отличается упорная борьба в каждом периоде, которая длится с началом матча и до финальной сирены. Скорее всего, по мнению наших экспертов, чего-то подобного стоит ожидать и в этом матче. Так что, любители хоккея могут замереть в предвкушении отличного противостояния.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Трактор и команда Металлург Магнитогорск, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Трактор и команды Металлург Магнитогорск, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Металлург Магнитогорск, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Трактор и команда Металлург Магнитогорск не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

В матче победителем будет Трактор — 1.95, нет победителей — 3.45, в матче победителем будет Металлург Магнитогорск — 4.1.

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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