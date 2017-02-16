Прогноз на матч Стабек (Нор) — Волеренга (Нор) от эксперта 17.02.17

Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Стабек (Нор) и футболистов команды Волеренга (Нор). За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Стабек (Нор) и команда Волеренга (Нор) ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.

При прогнозировании футбольных матчей необходимо учитывать целый ряд факторов. Это не только фактор домашнего или выездного матча, травмы, взаимоотношения между командами, важность игры с точки зрения распределения сил в турнирной таблице, но и целый ряд мелких второстепенных факторов, которые могут оказать существенное влияние на ход матча в процессе игры. Но, по мнению наших экспертов, одним из важнейших факторов, который необходимо учитывать при прогнозировании, является судейский фактор. От судьи очень много зависит на футбольном поле. Если судья настоящий профессионал, и непредвзято судит игру, четко разбираясь в каждом моменте, происходящем на футбольном поле, то футболисты не будут устраивать провокации, а будут играть в футбол. В противном случае, одно неверное судейское решение может полностью поломать игру, направив зрелищный матч в русло скандалов, провокации и склок. И это негативно отразится на самой игре, так как футболисты будут провоцировать друг друга и судья. Поэтому, в большинстве чемпионатов негласно принято решение назначать на ответственные матчи арбитров с безупречной репутацией, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, обслуживая футбольные матчи. Такое решение позволяет вздохнуть спокойно и футболистам, и болельщикам, так как первые будут стараться сосредоточиться на игре, а вторые будут наблюдать за действиями футболистов на поле.

Наши эксперты всегда стараются предлагать лучшие прогнозы на футбольные матчи, поэтому мы не смогли пройти мимо игры, в которой встретятся команда Стабек (Нор) и команда Волеренга (Нор). Забегая наперед, отметим, что в этом матче мы считаем ничью. Те бетторы, которые любят рисковать, могут поставить на ничейный исход в матче, остальные же, могут сыграть этот исход в различных вариациях. Теперь объясним, почему мы так думаем. Команда Стабек (Нор) и команда Волеренга (Нор) имеют практически одинаковое количество очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы, где идет не шуточная борьба. Казалось бы, что может быть лучше, чем обыграть конкурента, набрать очки и подняться в турнирной таблице. Но здесь все не так просто. Для победы одной из команд придется потратить огромное количество сил, а впереди еще много матчей в различных турнирах. Кроме этого, в чемпионате еще даже не сыграна половина матчей, поэтому пока нет необходимости выкладываться по полной в одной единственной игре. Скорее всего, в этом матче футболисты обеих команд сыграют осторожно, заработают по 1 баллу и спокойно продолжат дальше бороться в чемпионате. Исходя из этого, общий тотал голов видится на меньше, так как вряд ли одна из команд будет рисковать, и играть в открытый футбол. А вот нарушений и желтых карточек будет много, так как, скорее всего, игра будет идти через центр, где будет присутствовать тактика мелкого фола с одной и другой стороны.

Выиграет встречу Стабек (Нор) — 1.9, выиграет встречу Волеренга (Нор) — 4.2, нет выигравших — 3.6.

Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Стабек (Нор) и команды Волеренга (Нор) соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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