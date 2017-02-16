Металлург Магнитогорск — Трактор смотреть онлайн трансляцию 17.02.17

Поклонники хоккея на днях, а именно 17.02.2017 в 17:00 по МСК смогут увидеть противостояние Металлург Магнитогорск — Трактор. Оба клуба играют в одном дивизионе и с начала чемпионата стали лидерами, они еще не встречались в этом сезоне, но играли в прошлом и победу по буллитам одержали хозяева. Если же посмотреть на статистику личных встреч, то хозяева в этом году обыграли на два клуба больше, нежели их оппоненты. Но гости, намеренны в этот раз обыграть оппонента, и доказать, что они сильнее. Так, что болельщиков ждет напряженная и захватывающая встреча, где соперники будут бороться за победу до последней секунды игры.

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ХК Металлург Магнитогорск в этом сезоне сильно радует не только болельщиков, но и руководство, ведь ребята своей игрой с самого начала заявили, что намеренны стать лучшими в своем Дивизионе. И это им пока удается. Сильные, быстрые нападающие, буквально засыпают шайбами ворота соперников, одерживая разгромные победы. Пока хозяевам удается обыгрывать оппонентов в основное время, а не в овертайме или по буллитам. Защитники также демонстрируют быструю и мощную игру, помогая максимально вратарю защищать ворота и отбивать атаки. Пока, все время на лед выходят игроки основного состава и не понятно, есть ли у тренера в резерве достойная для них замена в случаи травмы, и смогут ли ребята со скамейки запасных быстро сыграться с основными игроками и помогут ли одержать победу.

Несмотря на то, что ХК Трактор не первый год выступает на чемпионате, он никак не может начать вести стабильную игру, не говоря уже о том, чтобы попасть в плей-офф. Если посмотреть на статистику личных встреч, то в последних семи матчах было четыре поражения и три победы, причем они чередовались. Прошлую встречу хоккейный клуб проиграл, так, что следующую должен выиграть, тем более, что играет с не очень сильным соперником, хоть и на чужой ледовой арене. Наставнику команды необходимо найти нужную мотивацию для своих подчиненных, ведь они могут показывать высокий класс игры, как дома, так и в гостях, а следовательно имеют не плохие шансы на попадание в плей-офф, но уже в следующем сезоне, так как в этом осталось провести пять игр, а сейчас команда на десятом месте, уже не сможет догнать лидеров.

В ближайшие выходные все желающие смогут посмотреть он-лайн трансляцию противостояния Металлург Магнитогорск — Трактор, на нашем канале.